Stiri pe aceeasi tema

- Nicola Sturgeon, premierul Scoției, a declarat ca Guvernul britanic condus de Theresa May este "din ce în ce mai nesabuit și neglijent" prin faptul ca nu exclude scenariul ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord, informeaza Mediafax citând postul ITV. Șefa…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord risca sa conduca la organizarea unui referendum pe tema unificarii provinciei britanice Irlanda de Nord cu Irlanda, avertizeaza membri ai Guvernului de la Londra, potrivit Mediafax.Riscul intensificarii apelurilor pentru organizarea…

- "Daca premierul Theresa May va accepta propunerile laburiste si vom merge in Parlament, cred ca vom asigura o majoritate parlamentara. Dar am ajuns in stadiul in care spunem foarte clar ca oamenii s-au saturat de perspectiva producerii unui Brexit fara acord si ca aceasta ar fi catastrofala pentru…

- Premierul britanic Theresa May va calatori joi la Bruxelles, unde va discuta cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a informat marti purtatorul de cuvant al Executivului UE. Premierul britanic Theresa May a afirmat ca doreste sa obtina de la UE anumite schimbari ale conditiilor…

- Oficialii din Guvernul britanic au început „sa lucreze serios” pentru a menține Marea Britanie în uniunea vamala a Uniunii Europene, ca metoda de salvare a acordului pentru Brexit, au declarat mai multe surse guvernamentale citate de cotidianul The Independent citat de Mediafax.Mai…

- Acordul pe tema Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles nu este renegociabil, a transmis marti seara Emmanuel Macron, presedintele Frante. "Acesta este cel mai bun acord posibil si nu este renegociabil", a declarat Emmenual Macron. Presedintele Frantei participa la un…

- Guvernul de la Dublin a anunțat ca a intensificat pregatirile pentru posibilitatea ca Marea Britanie sa iasa din UE fara un acord, dupa ce Camera Comunelor de la Londra a respins în mod categoric Acordul Brexit negociat de Cabinetul Theresa May cu liderii europeni. Irlanda regreta rezultatul votului…

- Premierul Theresa May a primit miercuri seara votul de incredere al Partidului Conservator pentru a-si pastra functia si a continua negocierile pe acordul privind Brexitul. Inaintea votului pe tema motiunii de incredere, Theresa May a semnalat, potrivit presei britanice, ca se va retrage din…