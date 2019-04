Stiri pe aceeasi tema

- Banca americana de afaceri conchide ca Brexitul a costat a cincea economie mondiala aproximativ 2,5 puncte procentuale din produsul sau intern brut (PIB) la sfarsitul anului, fata de tendinta pe care o avea PIB-ul inainte de votul in favoarea iesirii din UE. "Conducatorii politici ai Regatului Unit…

- Incertitudinile legate de iesirea haotica a Regatului Unit din Uniuea Europeana (UE) au costat economia britanica 600 de milioane de lire sterline (700 de milioane de euro) pe saptamana de la referendumul din iunie 2016, estimeaza Goldman Sachs intr-un studiu, relateaza Reuters potrivit news.ro.Banca…

- In favoarea acordului s-au pronuntat 286 de deputati, iar impotriva documentului 344 de deputati. ''Desigur ca nu acesta a fost rezultatul pe care l-am dorit'', a admis purtatorul de cuvant. ''Totusi, am avut un numar de colegi conservatori care astazi s-au simtit in masura sa voteze cu guvernul…

- Surse informate din apropierea premierului britanic Theresa May evocau duminica posibilitatea ca aceasta sa renunțe a mai supune saptamana viitoare, pentru a treia oara, votului Parlamentului acordul privind plecarea Regatului Unit din UE, negociat in luna noiembrie anul trecut de domnia sa cu Bruxellesul.…

- Brexitul a costat deja economia britanica cel putin 80 de miliarde de lire sterline de la referendumul din 2016, iar iesirea din UE fara un acord ar putea forta o scadere urgenta a ratelor dobanzilor, a avertizat joi Gertjan Vlieghe, membru al Comitetului de politica monetara a Bancii Angliei (BoE),…

- Brexitul a costat deja economia britanica cel putin 80 de miliarde de lire sterline de la referendumul din 2016, iar iesirea din UE fara un acord ar putea forta o scadere urgenta a ratelor dobanzilor, a avertizat joi Gertjan Vlieghe, membru al Comitetului de politica monetara a Bancii Angliei (BoE),…

- Brexitul a costat deja economia britanica cel putin 80 de miliarde de lire sterline de la referendumul din 2016, a avertizat Gertjan Vlieghe, membru al Comitetului de politica monetara a Bancii Angliei (BoE). De la votul din iunie 2016, Regatul Unit a pierdut aproximativ 2% din PIB, comparativ cu un…

- Negociatorii britanici si europeni in dosarul Brexitului 'intra in impas' in incercarea de a evita un scenariu in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord paraseste Uniunea Europeana fara un acord, a estimat miercuri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, citat de Reuters preluata…