Brexitul i-a costat deja pe britanici aproape 100 de miliarde de dolari - iar tara nici n-a iesit inca din UE

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri, intr-o intalnire cu mai mulți parlamentari, ca iși poate indeplini promisiunea de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeana daca aceștia vor sprijini acordul negociat de ea cu Blocul comunitar, informeaza Reuters potrivit mediafax. Guvernul…

- Uniunea Europeana considera ca este tot mai probabil ca Marea Britanie sa iasa din Blocul Comunitar fara un acord, au declarat mai mulți oficiali europeni, deși UE acordat recent Londrei o amanare a procesului Brexit pana pe 22 mai, cu condiția ca Parlamentul britanic sa aprobe acordul."Suntem…

- Este vorba de active si fonduri de 1200 miliarde de dolari, transferate de 250 de companii financiare din Marea Britanie in Uniunea Europeana, impreuna cu mii de angajati. Cifrele ar putea creste semnificativ in viitorul apropiat, mai ales daca parlamentarii britanici nu aproba ultima varianta de…

- Brexitul ar putea fi anulat sau amanat. Premierul Marii Britanii, Theresa May, ii avertizeaza pe deputatii de la Londra ca daca nu vor aproba Acordul, tara ar putea sa nu paraseasca niciodata Uniunea Europeana.

- Premierul britanic a suferit o noua infrangere in Parlamentul de la Londra in privinta strategiei legate de Brexit. O procedura care a costat deja economia Marii Britanii 80 de miliarde de lire sterline, de la referendumul din 2016 pana astazi, dupa cum a raportat Banca Angliei.

- Votul de marti reprezinta o consecinta a celui din 15 ianuarie in care parlamentul britanic a respins, cu 432 de voturi la 202, acordul de retragere negociat de Theresa May si Uniunea Europeana. In schimb, marti exista sansa de a descoperi ce fel de modificari la strategia sa vor fi necesare pentru…

- "Brexit - Un vis urat, din care Marea Britanie s-a trezit. Asa cum anticipam in ultima postare, a inceput batalia pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana. In urma votului dat azi in Parlamentul de la Londra, Regatul Unit nu mai are conditiile politice…

- Acordul pentru Brexit propus de premierul Theresa May va fi votat pe 15 ianuarie, dupa ce a fost amanat din luna decembrie 2018. Ședința in care se vor discuta condițiile ieșirii Marii Britanii din UE va avea loc in saptamana 14-18 ianuarie, dar surse guvernamentale avanseaza data de 15 ianuarie. Marea…