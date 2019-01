Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al Justiției, Katarina Barley, a declarat marți ca este dezamagita de planul prim-ministrului britanic Theresa May pentru Brexit și a sugerat ca cea mai buna varianta ar fi organizarea unui nou referendum, relateaza Reuters. Theresa May a propus luni Parlamentului britanic…

- Deputatii britanici au respins, cu vot masiv, acordul propus de premierul Theresa May cu privire la iesirea din UE, declansand un val de reacții la nivel european. Cu toate ca, aparent, Brexitul se amana pentru moment, constructorii auto au ramas in alerta și au cerut incheierea unui acord comercial…

- O noua companie aeriana va incepe operarea incepand cu luna iunie cu zboruri directe din Timișoara spre și dinspre Germania. Este vorba de Eurowings – o companie aeriana low-cost subsidiara companiei Lufthansa. Incepand cu 3 iunie 2019, compania va opera zboruri spre și dinspre Stuttgart (Germania).…

- Londonezii au sarbatorit trecerea in anul 2019 cu un joc spectaculos foc de artificii organizat de primarul capitalei britanice, Sadiq Khan. Cei prezenți la show-ul de Revelion au remarcat insa mesajul subtil pe care Khan i l-a transmis premierului Theresa May. Primarul Londrei este cel care a spus…

- Finantarea pentru cea mai mare parte a sumei vine de la banca VTB Europe, cu capital rusesc si sediul in Frankfurt (Germania), potrivit documentatiei depuse de Vuza. Banca – mama a VTB Europe este o institutie ruseasca de credit, aflata pe lista bancilor sanctionate de SUA si Uniunea Europeana din cauza…

- Autor: Petru ROMOȘAN In SUA, Casa Alba, Senatul si sute de mii de functionari de stat au un presedinte, Donald Trump, invinuit de populism, protectionism, nationalism etc. Il acuza opozitia democrata, presa mainstream, Hollywood-ul si, in general, toata planeta pretins progresista, iluminista. In Franta,…

- 'Exista cateva instrumente pe care Statele Unite le au, iar noi nu am desfasurat deocamdata intregul set de instrumente care ar putea submina in mod semnificativ - daca nu chiar sa opreasca de-a dreptul - proiectul', a declarat ambasadorul Sondland, cu prilejul unui eveniment organizat de think-tankul…

- 'Cred ca aceasta nu va schimba influenta in negocierile internationale. Dimpotriva, am chiar mai mult timp sa ma concentrez asupra sarcinilor de sef al guvernului', a declarat cancelarul german intr-o conferinta de presa comuna la Berlin cu presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi. …