Brexitul este complet blocat. Niciuna din cele opt propuneri pentru ieșirea Regatului din UE nu a trecut de Parlament Niciuna din cele opt propuneri vizand deblocarea procesului Brexit nu a obtinut miercuri majoritatea in Parlamentul de la Londra, in incercarea alesilor britanici de a depasi impasul in care se afla acordul negociat de premier. Faptul că niciuna din opţiunile privind Brexitul nu a obţinut suficiente voturi din partea parlamentarilor demonstrează că acordul premierei Theresa May este cea mai bună opţiune, a declarat ministrul pentru Brexit Stephen Barclay, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Parlamentarii din Camera Comunelor au preluat controlul asupra agendei… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

