Brexitul ar putea provoca o noua criza bancara in Europa, poate mai rea decat cea din 2008

- Președintele francez a precizat ca “exista intotdeauna un risc” in legatura cu consultarile populare ca referendumul organizat de Marea Britanie in 2016, atunci cand cetațenii trebuie sa raspunda doar cu “Da” sau “Nu” in contexte foarte complicate. Intrebat daca un referendum de ieșire sau de ramanere…

- Vedeta columbiana Shakira a anuntat ca va concerta anul acesta in Marea Britanie in cadrul turneului El Dorado, informeaza luni Press Association. Turneul El Dorado vine in aceasta vara Europa si va poposi pe arena londoneza O2 la data de 11 iunie. "Abia astept sa ma aflu pe…

- Premierul britanic Theresa May spune ca razgandirea in privinta Brexit-ului nu este o optiune, respingand astfel o oferta din partea liderilor Uniunii Europene ca Marea Britanie sa ramana...

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Mânecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters,…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, viziteaza saptamana viitoare mai multe tari din Europa, printre care Marea Britanie boicotata de Donald Trump care a refuzat sa fie prezent la inaugurarea noii ambasade americane la Londra, transmite AFP. Noul turneu, de duminica pana sambata,…

- ”Revolta impotriva deciziei Presedintelui Romaniei de nominalizare a unui candidat pentru functia de Prim-ministru din partea majoritatii parlamentare este la fel de justificata ca judecata ca Opozitia este de vina pentru ca nu are suficiente voturi sa opreasca ceea ce face PSD – ALDE la guvernare”,…

- Orban: Iohannis a avut de ales intre doua rele Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca nu il poate acuza pe Klaus Iohannis pentru ca a respectat votul democratic si a nominalizat-o pe Viorica Dancila pentru functia de premier, afirmand ca avea de ales intre „doua rele” si ca oamenii…

- Marea Britanie si Italia isi vor suplimenta efectivele militare in regiunea Sahel din Africa, cu scopul de a combate terorismul si a opri fluxul de imigranti africani care traverseaza Marea Mediterana pentru a ajunge in Europa, informeaza site-ul postului France 24.

- Grupul de firme Queralt din regiunea Lleida, Spania, are nu mai putin de 150 locuri de munca in agricultura pentru romanii interesati sa lucreze in aceasta tara. Muncitorii vor lucra in camp: cules fructe, curațat pomi; dar si in fabrica: aranjarea fructelor in lazi și caserole. Potrivit anuntului angajatorului,…

- Clasamentul, in care majoritatea statelor raporteaza intre 50 si 110 farmacisti la 100.000 de locuitori, este incheiat de Olanda, cu doar 21 de farmacisti. Bulgaria si Marea Britanie se afla la egalitate cu Romania, cu 84 de farmacisti/100.000 locuitori. Sursa: Mediafax…

- Doi importanti ministri britanici au facut miercuri declaratii ce risca sa provoace noi tensiuni cu Bruxelles-ul, dupa ce au lansat catre Germania un apel pentru un nou model economic si comercial de cooperare cu Berlinul si cu UE in contextul in care convorbirile privind Brexit-ul intra intr-o etapa…

- Potrivit GdS, Mini-SUV-ul produs la Craiova se va vinde in Italia, Spania, Franța, Germania și Marea Britanie. Prețul de tranzacționare difera de la o țara la alta. In Romania, mașina fabricata la Ford Craiova va fi mai ieftina chiar și cu 2.000 de euro fața de alte state europene.

- SUA vor investi peste 200 de milioane de dolari pentru a renova sau moderniza anumite instalatii din Europa - intre care si baze aeriene - care vor fi utilizate de Forta Aeriana a SUA, in principal pentru a directiona intariri ori a stoca material in vederea "descurajarii" unei agresiuni rusesti, reiese…

- Muzicieni, artisti, dansatori si caruri alegorice au defilat pe strazile din Londra la traditionala parada de inceput de an.Peste 10 mii de persoane din Marea Britanie, dar si din alte tari din Europa si chiar din America au participat la eveniment.

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…

- Consiliul general al Comitetului Național privind Supravegherea Macroprudențiala (CNSM) din care fac parte membri ai Guvernului, ASF și BNR, s-a intalnit in aceasta saptamana și a decis ca din a doua parte a anului viitor, BNR sa introduca un nou indicator care sa masoare și sa previna riscul sistemic.

- Procesul secesionist din Catalonia a fost un "episod de lipsa de loialitate" fata de catalanii insisi, caci promotorii sai stiau ca nu este viabil, a declarat luni vicepresedintele guvernului conservator spaniol, potrivit Rador care citeaza Le Soir. Alianta Catalonia in comun-Podemos propune un "pact…

- Casa Regala a anuntat ca la funeraliile Regelui Mihai, care vor avea loc sambata, vor fi prezenti reprezentanti ai Comisiei Europene, Georgiei, Macedoniei, Marii Britanii, Turciei si Sfantului Scaun. Potrivit unui comunicat transmis vineri seara AGERPRES, vor participa la funeralii: comisarul…

- ”Creșterea PIB-ului nu a fost neaparat preponderent pe consum, dar ocupa locul doi in creștere. (...) Toata aceasta creștere a consumului s-a dus pe importuri. Noi greșim fundamental pe doi indicatori macroeconomici: pe deficite. Este contraproductiv in perioadele de creștere economica sa facem deficite…

- Vanzarea va include studioul de film 20th Century Fox și radiodifuzorii Sky și Star din Marea Britanie, Europa și Asia. Disney a ramas singurul ofertant dupa ce Comcast, proprietarul NBC, a renunțat luni la cursa. Financial Times a relatat ca discuțiile despre valoarea finala au continuat…

- O explozie a avut loc marti dimineata la terminalul de gaze naturale Baumgarten, in estul Austriei, si s-a soldat cu un mort si 18 raniti, potrivit salvatorilor, si provoaca temeri cu privire la perturbari ale alimentarii cu gaze naturale catre Italia si Croatia. Aceasta explozie a urcat brusc pretul…

- O cursa Wizz Air si una British Airways, care trebuiau sa decoleze luni din Londra si sa ajunga pe aeroportul Otopeni au fost anulate, iar o alta, care urma sa decoleze din Bucuresti si sa aterizeze in Londra a fost, de asemenea, anulata, din cauza conditiilor meteo din Marea Britanie. …

- Valul de ninsori si de frig afecteaza tarile din vestul Europei, drumuri fiind blocate in Marea Britanie, zboruri anulate, iar mai multe competitii sportive amanate, informeaza news.ro.In Anglia, ninsorile si zapada de 20 de centimetri a dus la blocarea unor drumuri, la locuinte lipsite de…

- Vantul puternic si ninsprile abundente din Marea Britanie si alte state europene au dat peste cap mai ales transporturile aeriene. Mii de pasageri si-au vazut calatoriile anulate, amanate sau deturnate. Aeroportul din Birmingham a fost inchis la ora 6 dimineata, toate zborurile fiind „suspendate temporar"…

- Venezuela a intrat oficial in perioada de hiperinflatie. Asta dupa ce preturile de consum au crescut cu 57% in noiembrie, comparativ cu luna anterioara, cand s-a inregistrat o rata de 45%. Criza din tara sud-americana se acutizeaza, scrie Frank Muci, un cercetator american specializat in politici…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, susține ca prioritatea zero ramane situația cetațenilor romani din Marea Britanie in perspectiva continuarii negocierilor privind Brexit.

- Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania va face tot ce e posibil pentru a se asigura ca Berlinul va adopta ideile presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, cu privire la Europa, a declarat astazi liderul SPD, Martin Schulz, potrivit Rador care citeaza Capital.gr.

- Un medic pediatru imunolog a izbucnit in lacrimi cand a povestit despre situația critica in care se afla aproape 100 de copii din cauza lipsei imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania. Intr-un interviu pentru Europa FM, medicul pediatru imunolog Alexis Cochino a inceput sa planga atunci…

- George Soros vrea sa influenteze, prin intermediul unor ONG-uri sustinute de el, alegerile parlamentare din anul viitor care vor fi determinante pentru destinul Ungariei, a declarat directorul de comunicare al FIDESZ, in cadrul unei emisiuni la televiziunea M1 din Ungaria. Balazs Hidveghi…

- Clasamentul, realizat de Milken Institute, ia in considerare variabile precum crearea de locuri de munca, castigurile salariale, productia si concentrarea de forta de munca calificata. Pe primul loc se gasește Inner London-East, cu economia dinamica si sectorul IT&C in continua dezvoltare.…

- Papa Francisc a plecat sambata de la Dacca incheind o vizita apostolica de șase zile in Myanmar și Bangladesh care a avut in permanența pe fundal exodul etnicilor rohingya, relateaza AFP. Acest turneu al suveranului pontif, care se afla în fruntea a 1,3 miliarde de catolici din întreaga…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut marti Uniunii Europene si Marii Britanii sa negocieze "rapid" si "fara animozitate inutila" asupra iesirii Regatului Unit din blocul comunitar. "Statele Unite doresc sa pastreze relatia lor speciala si veche cu Marea Britanie, si in acelasi…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut marți Uniunii Europene și Marii Britanii sa negocieze ''rapid'' și ''fara animozitate inutila'' asupra ieșirii Regatului Unit din blocul comunitar, relateaza AFP. ''Statele Unite doresc sa pastreze relația lor speciala și veche…

- Bancile din Europa continentala și-au redus expunerile la Marea Britanie de la votul din 23 iunie 2016, in favoarea ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, și sunt ingrijorate in privința legalitații tranzacțiilor transfrontaliere dupa Brexit, se arata intr-un raport al Autoritații Bancare…

- Asociatia Profesionistilor din Presa Cluj (APPC) și Agentia de Dezvoltare Regionala Nord–Vest organizeaza vineri, 24 noiembrie, de la ora 17.30, in sala de conferințe a Liberty Technology Park (Strada Garii 21), dezbaterea „Criza presei locale in Europa post-adevar”. Read More...

- Paul van Dyk este unul dintre artiștii care calatorit cel mai mult datorita concertelor și turneelor sale, ajungand ca in decursul activitații sale de pana acum sa parcurga o distanța similara cu de peste șase ori distanța Pamant-Luna și inapoi. Site-ul TravelBird a calculat distanțele parcurse de mai…

- Celebrele autobuze etajate din Londra, de culoare rosie, vor circula in curand pe baza unui biocarburant special, ce va fi obtinut partial prin reciclarea zatului de cafea, cu scopul de a reduce emisiile de gaze si poluarea atmosferica. Noul tip de carburant va fi furnizat prin intermediul…

- Dan-Tiberiu Sbircea, tanarul care s-a sinucis in Londra, era descris ca fiind un geniu neințeles. Apropiații spun ca Tibi și-a curmat viața la scurt timp dupa ce obținuse doctoratul la o universitate prestigioasa din Marea Britanie, cotata pe locul opt la nivel mondial. Dan-Tiberiu Sbircea sau Tibi,…

- O femeie din Obreja și un barbat din Reșița, pe numele carora autoritatile germane și cele din Marea Britanie au emis mandate europene de arestare pentru comiterea mai multor infracțiuni, au fost depistați de politistii caraseni. Femeia in varsta de 25 de ani din Obreja a fost ridicata ieri de politisti.…

- The Times face dezvaluiri pe baza unui studiu realizat de cercetatori de la Universitatea Swansea și Universitatea Berkeley din California, potrivit caruia mesaje referitoare la Brexit au fost postate de pe conturi de Twitter din Rusia in zilele de dinaintea votului de pe 23 iunie din Marea Britanie.Potrivit…

- Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, gazda Centrului Europe Direct Transilvania de Nord, in colaborare cu Asociatia Profesionistilor din Presa Cluj, organizeaza in 24 Noiembrie, dezbaterea "Criza presei locale in Europa post-adevar". Dorim sa discutam deschis despre criza in care se afla presa…

- China va deveni prima tara din lume care va amplasa o statie electrica solara în spatiul cosmic, a declarat într-un interviu acordat jurnalului „Science and Technology Daily”, cercetatorul Academiei Chineze de Tehnologie Spatiala, Lee Ming. În opinia cercetatorului,…

- Ovidiu Raetchi: SRI si SIE sa fie conduse de directori civili Vicepresedintele Comisiei de Aparare deputatul PNL Ovidiu Raetchi a declarat, vineri, ca SIE si SRI trebuie sa fie conduse de directori civili, nu de oameni din interior, afirmand ca la nivelul Parlamentului nu exista inca un control civil…

- Alaturi de dialogul cu secretarul american al apararii, in prima zi a reuniunii ministeriale NATO, ministrul Mihai Fifor a avut o serie de intalniri bilaterale cu omologii din Marea Britanie, Portugalia si Italia, si cu Comandantul Suprem al Fortelor Aliate din Europa SACEUR .La intalnirea cu omologul…

- Brother lanseaza gama laser mono TonerBenefit, cu tonere originale foarte accesibile, creata pentru ca utilizatorii casnici și birourile mici sa beneficieze de imprimare de calitate la preț pe pagina foarte mic. Conceptul TonerBenefit este sa utilizeze tehnologia japoneza pentru a crea echipamente…

- Magicianul care a uimit Europa, pe scena ”iUmor”. Matt Edwards, un magician devenit extrem de cunoscut anul acesta in toata Europa, vine duminica seara la Antena 1. Deși este pasionat de magie de o viața și exerseaza mereu, Matt Edwards a reușit sa sparga gheața și sa devina cunoscut abia anul acesta.…

- Dezbaterea cu privire la viitorul proiectului european prinde din ce in ce mai mult contur, se imbogateste cu noi contributii. Cartii Albe privind viitorul Europei a Comisiei Europene, cu cele 5 scenarii posibile prezentate in martie 2017, i s-a adaugat, in septembrie, discursul presedintelui…

- ORA DE IARNA 2017. Cum se schimba ora si de ce Conform Conventiei fusurilor orare, ceasornicele arata pentru fiecare punct de pe Pamant acelasi minut si aceeasi secunda, iar diferentele dintre ore sunt date de faptul ca la fiecare 15 grade longitudine apare o ora in plus. Numerotarea acestor…

- Eurosport si-a extins acordul pentru difuzarea Campionatului FIA Formula E, urmand sa difuzeze competitia in Europa, inclus in Romania, timp de trei ani, incepand cu sezonul 2017-2018, care va incepe in weekendul 2-3 decembrie, cu doua curse la Hong Kong.Televiziunea va difuza in direct toate…