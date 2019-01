Brexitul ar putea avea un impact dur asupra afacerilor din Regat. Alimentele s-ar putea scumpi

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a facut apel la o "solutie pozitiva". "Daca un acord este imposibil, si daca nimeni nu vrea sa nu existe niciun acord, atunci cine va avea in cele din urma curajul sa spuna care este singura solutie pozitiva?", a scris Tusk intr-o postare pe Twitter.…

- Cu mai putin de trei luni inainte ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana, Theresa May inca nu a castigat sustinerea Parlamentului pentru acordul pe care l-a negociat cu blocul european.May a amanat un vot in Parlament, planificat in decembrie, dupa ce a recunoscut ca ar fi esuat.…

- ''Nu va exista niciun risc pentru locurile de munca, pentru servicii si pentru securitatea oamenilor in slujba carora ne aflam, intorcand spatele unui acord (cu Uniunea Europeana)'', a declarat May.Ea a spus ca guvernul sau si-a accelerat deja pregatirile pentru potentiale probleme post-Brexit,…

- Premierul britanic Theresa May urmeaza sa-i avertizeze luni pe parlamentari privind "pagubele ireparabile" pe care le-ar putea provoca, in opinia ei, un al doilea referendum privind Brexitul, relateaza Reuters. "Distrugem încrederea poporului britanic organizând un nou referendum"…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Popescu, transmite: Ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, a afirmat miercuri seara ca Brexitul nu se va constitui intr-un impact semnificativ pentru Romania, parteneriatul strategic cu Marea Britanie urmand a fi regandit dintr-o alta perspectiva, pentru…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a avertizat Marea Britanie ca nu va exista o renegociere a acordului privind Brexitul dupa ce premierul britanic Theresa May a amanat votul din parlament, scrie Politico, conform news.ro.Vorbind in Parlamentul European la Strasbourg, Juncker…

- Deputații din Camera Comunelor urmeaza sa voteze acordul cu privire la Brexit. Deputatii britanici se vor pronunța asupra acestui „Tratat cu privire la retragerea” din UE, negociat dur timp de 17 luni de guvernul condus de Theresa May. Votul era programat pentru marți seara, dar BBC News a anunțat,…

- Sam Gyimah, care in 2016 a facut campanie pentru ca Marea Britanie sa ramana in UE, spune ca acordul negociat de May inseamna ca Marea Britanie sa isi piarda ”vocea si veto-ul”, iar premierul ar trebui sa ia in considerare varianta organizarii unui al doilea referendum.Demisia acestuia…