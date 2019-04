Brexitul amânat; ce urmează? Retragerea Regatului Unit din UE a fost amanata saptamana trecuta de liderii europeni printr-un acord care ii lasa timp premierului britanic Theresa May pana pe 31 octombrie pentru a convinge parlamentul de la Londra sa aprobe termenii Brexitului. May inca spera ca Regatul Unit se va retrage din UE inainte de data dincolo de care ar avea obligatia sa participe la alegerile europene din luna mai, dar calendarul este foarte strans, noteaza agentia Reuters intr-o prezentare a etapelor asteptate in procesul Brexitului. Premierul conservator a luat decizia neobisnuita - si nepopulara in interiorul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

