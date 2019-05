Brexitul ajuta New York-ul sa devina principalul centru financiar global

Brexitul ajuta New York-ul sa devina principalul centru financiar…

Efectele negative ale Brexitului au ajutat New York-ul sa depaseasca Londra, pentru a deveni principalul centru financiar al lumii, arata rezultatele unui studiu realizat de compania Duff & Phelps in randul a 180 de directori de fonduri de gestionare a activelor, firme de private equity, fonduri de investitii speculative, banci si agentii de brokeraj, transmite Reuters.



Participantii la studiu, care isi desfasoara activitatea in Marea Britanie, SUA, Hong Kong, Irlanda, Singapore si Luxemburg, au fost intrebati unde cred ca se afla principalul centru financiar global. Putin peste 50%…