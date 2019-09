Brexitul a sporit decalajul dintre New York şi Londra în clasamentul principalelor centre financiare globale Desi nu s-a inregistrat exodul angajatilor din sectorul financiar previzionat in lunile de dupa votul Brexit, bancile si alte companii de servicii financiare s-au abtinut sa faca investitii din cauza lipsei claritatii privind modul in care isi vor putea conduce afacerile, se arata intr-un raport al firmei de consultanta Z/Yen. Au beneficiat de pe urma acestor evolutii alte orase din Europa, inclusiv Dublin, Frankfurt, Amsterdam si Paris, care au atras firmele care si-au stabilit sedii in UE, pe fondul temerilor ca asa-numitul drept de pasaport ar putea sa nu fie prelungit dupa Brexit. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

