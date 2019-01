Parlamentarii britanici vor dezbate si vor supune la vot marti raspunsul dat premierului Theresa May dupa respingerea in urma cu doua saptamani in forul legislativ, cu o majoritate covarsitoare, a planului sau privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, noteaza luni Reuters. Votul de marti reprezinta o consecinta a celui din 15 ianuarie in care parlamentul britanic a respins, cu 432 de voturi la 202, acordul de retragere negociat de Theresa May si Uniunea Europeana. In schimb, marti exista sansa de a descoperi ce fel de modificari la strategia sa vor fi necesare pentru a obtine sprijinul…