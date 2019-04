Liderii si oficialii europeni isi manifesta tot mai deschis frustrarea dupa ce parlamentul britanic a respins in mod repetat atat acordul privind Brexitul cat si posibile alternative la acest acord, astfel ca sporeste riscul de a se concretiza scenariul unei retrageri a Regatului Unit din UE fara un acord. ''Singura cale de a evita un Brexit fara acord este si va fi printr-o majoritate pozitiva'' in parlamentul britanic, a declarat marti negociatorul sef al UE in dosarul Brexit, Michel Barnier, citat de agentia dpa. ''Nu s-a conturat nicio majoritate pentru ceva. Sunt numai…