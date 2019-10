Stiri pe aceeasi tema

- Camera Comunelor a decis sambata sa amane votul asupra acordului privind Brexitul pana cand va fi adoptata legislatia prin care s-ar implementa acest acord, transmit agentiile internationale de presa. Legislativul britanic a adoptat prin aceasta decizie un amendament depus de catre deputatul independent…

- "Ce vrem? Votul poporului! Cand il vrem? Acum!", este scris pe pancartele purtate de manifestanti. Manifestantii au defilat din zona Hyde Park catre Parlament, unde deputatii dezbat noul acord cu privire la Brexit dintre Londra si Bruxelles. Brexitul, initial prevazut pentru 29 martie 2019, a fost amanat…

- 'Cunoasteti pozitia Frantei, care considera ca acordul de retragere (din UE) este cea mai buna solutie, insa astazi ipoteza (...) unei iesiri fara acord este cea mai plauzibila', a declarat Le Drian in Adunarea Nationala. Premierul britanic Boris Johnson a promis marti ca va veni 'foarte curand'…

- Daca obtine din partea europenilor un nou acord privind Brexitul in cursul summitului organizat la 17 si 18 octombrie, premierul Boris Johnson este pregatit sa demareze un maraton parlamentar pentru ratificarea acestuia in zece zile de catre Camera Comunelor, a informat vineri seara Financial Times…

- Dupa votul pierdut in Camera Comunelor, premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a propus o data pentru alegerile anticipate, cea de 15 octombrie, adica cu doua saptamani inainte de Brexit, transmite news.ro.Motiunea care constituie primul pas pentru amanarea iesirii Marii Britanii din UE…

- Guvernul premierului britanic Boris Johnson si-a pierdut marti majoritatea in Parlament, care nu mai era decat de un singur vot, odata cu plecarea deputatului conservator Phillip Lee la Partidul liberal-democrat, eurofil, relateaza AFP si BBC. "Guvernul conservator urmareste in mod agresiv un Brexit…

- Comisia Europeana pregatește un program în valoare de mai multe miliarde de lire pentru a ajuta Irlanda sa faca fața consecințelor economice ale unui divorț fara un acord între Marea Britanie și UE, potrivit "The Times".Potrivit ziarului, care citeaza un înalt diplomat…