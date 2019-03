Stiri pe aceeasi tema

- Votarea in parlamentul britanic legata de Brexit va decurge saptamana aceasta conform planificarii, a anuntat luni biroul premierul Theresa May. DPA preia un comunicat din Downing Street 10 (resedinta oficiala a prim-ministrului britanic) care afirma ca May este decisa asupra votului de…

- Negocierile cu Uniunea Europeana pentru obținerea unor modificari la acordul de Brexit sunt acum blocate, iar premierul Theresa May nici nu are vreun plan de a merge luni la Bruxelles, a declarat o sursa din guvernul britanic pentru Reuters. Sursa a spus ca discuțiile nu avanseaza…

- Parlamentul britanic a votat cele șapte amendamente aduse planului premierului Theresa May de ieșire din Uniunea Europeana. Singurul rezultat clar este ca legislativul nu accepta un Brexit fara acord.

- Negociatorul pentru Brexit din partea UE, Michel Barnier, a afirmat miercuri ca o retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana fara niciun acord este scenariul implicit, iar faptul ca majoritatea Camerei Comunelor din Parlamentul britanic este impotriva acestei optiuni nu va schimba lucrurile, transmite…

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat miercuri ca tentativele unor parlamentari de a se folosi de procedurile puterii legislative pentru amanarea momentului Brexit nu rezolva problema de fond a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmite Reuters preluata de Agerpres. "Ceea…

- Votul din Parlamentul britanic privind acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana ar urma sa aiba loc marti seara in jurul orei 20:00 GMT (22.00 ora Romaniei), iar rezultatul votului va fi facut public dupa aproximativ 15 minute, relateaza Reuters…

- Circa 1000 de politisti din Scotia si Anglia vor incepe luna aceasta instructia in vederea desfasurarii in Irlanda de Nord, in cazul unor manifestari violente care ar putea avea loc in lipsa unui acord pentru Brexit, scrie joi ziarul Guardian, preluat de Reuters. Potrivit publicatiei,…