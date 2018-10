Brexit: Vize pentru britanici? 'Fake news', susţine preşedintele Emmanuel Macron Ipoteza ca Franta sa impuna vize turistilor britanici in cazul unui Brexit fara acord este "fake news", a afirmat presedintele Emmanuel Macron la finalul unui summit european fara mari progrese legate de Brexit, transmite AFP. "Doresc sa asigur pe toata lumea pentru ziua de dupa. Nu vreau sa creez panica", a declarat seful statului, dupa o serie de articole alarmiste ale unor jurnale britanice. "Sa luam toate masurile in cazul absentei unui acord tine de responsabilitatea noastra, tocmai pentru ca" viata sa continue "normal", fara impact asupra "zborurilor, vapoarelor, circulatiei si afacerilor,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

