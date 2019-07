Brexit: Ursula von der Leyen, gata sa acorde mai mult timp Marii Britanii

Stiri pe aceeasi tema

- Candidata la președinția Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus miercuri ca este gata sa ofere mai mult timp Regatului Unit pentru a ieși din UE, daca Londra va cere acest lucru, relateaza AFP.”Daca Regatul Unit are nevoie de mai mult timp, sunt de acord sa acord mai mult timp. Un…

- Partidul a precizat ca votul prin posta la care vor participa in jur de 160.000 de membri ai Partidului Conservator si care va decide cine o va inlocui Theresa May se va inchide pe 22 mai, la ora 16.00 GMT, castigatorul urmand sa fie anuntat a doua zi. Ultimii candidati ramasi in cursa pentru…

- Probabil viitorul premier britanic a avertizat ca Marea Britanie ar putea sa nu plateasca cele 40 de miliarde de euro pe care le datoreaza Uniunii Europene, daca Brexitul nu va fi renegociat. Liderii europeni i-au raspuns ferm. Duminica, Boris Johnson și-a început campania pentru a deveni urmatorul…

- Ceremonia a reprezentat ultima aparitie oficiala in strainatate a premierului britanic, care va demisiona vineri din functie, in urma esecului de a pune in practica iesirea tarii din Uniunea Europeana, amanata pana la 31 octombrie. La finalul alocutiunii, Emmanuel Macron i-a transmis Theresei May…

- Boris Johnson, favorit in cursa la succesiunea premierului britanic Theresa May, si-a lansat luni campania promitand ca Brexitul va avea loc la 31 octombrie, ”cu sau fara acord” (”no deal”) cu Bruxellesul, relateaza AFP.

- Boris Johnson, fostul sef al diplomatiei britanice si un ”Brexiter” indarjit, si-a anuntat vineri, ”bineinteles”, candidatura la postul de sef al Partidului Conservator - si astfel a Guvernului - dupa ce Theresa May si-a anuntat demisia la 7 iunie, iar ministrul britanic de Externe Jeremy Hunt candideaza…

- Candidatul favorit la succesiunea premierului britanic Theresa May, Boris Johnson, a apreciat, dupa anuntul demisiei sefei Guvernului, ca a ”venit timpul sa punem Brexitul in aplicare”, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Nigel Farage, despre demisia Theresei May: 'David Cameron…

- Fostul sef al diplomatiei britanice Boris Johnson este favoritul clar sa-i succeada sefei executivului de la Londra, Theresa May, potrivit unui sondaj publicat sambata intre membrii Partidului Conservator, care au declarat ca il vor vota pe Johnson in functia de lider al "Tory" atunci cand vor fi convocate…