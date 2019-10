Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic pentru Brexit, Steve Barclay, s-a declarat duminica deschis discutiilor asupra problemei sensibile a aranjamentelor nord-irlandeze prevazute in planul premierului Boris Johnson privind Brexit-ul, indemnand totodata Uniunea Europeana (UE) la mai multa "flexibilitate", informeaza…

- Marea Britanie vrea sa devina “paradis fiscal” dupa Brexit. Reactia liderilor europeni Marea Britanie asteapta un raspuns oficial din partea Uniunii Europene, dupa ce guvernul Johnson a trimis o serie de propuneri, menite sa deblocheze negocierile cu privire la Brexit. Primele reacții…

- Exista in continuare o "mare prapastie" intre Londra si Bruxelles, care incearca sa ajunga la un compromis privind Brexitul, a declarat vineri ministrul irlandez al afacerilor externe Simon Coveney, cu prilejul unei intrevederi cu Michel Barnier la Bruxelles, relateaza AFP potrivit Agerpres. Barnier,…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, s-a intalnit, ieri, cu negociatorul sef al Uniunii Europene, Michel Barnier, pentru a discuta despre documentele pe care guvernul de la Londra le-a transmis Comisiei Europene, potrivit romania-actualitati.ro.Acestea contin detalii despre viziunea…

- Conturul unui nou acord al iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) sunt de-acum ”clare”, iar negocierile intre Londra si Bruxelles se afla intr-un stadiu crucial, a anuntat luni ministrul britanic de Externe Dominic Raab, in pofida obiectiilor europenilor, relateaza Reuters potrivit news.ro.”Am…

- 'Cand am obtinut aceasta functie, toata lumea spunea ca nu este posibila absolut nicio modificare a acordului de retragere (...) Ei (liderii europeni) au revenit asupra acestuia si, dupa cum stiti, o foarte, foarte buna conversatie are loc in legatura cu modul de a trata problemele frontierei nord-irlandeze.…

- O reprezentanta a Comisiei Europene a declarat, luni, ca UE se așteapta ca Marea Britanie sa-si onoreze, chiar si in cazul unui Brexit fara acord, toate obligatiile sale financiare asumate in timpul apartenentei sale la blocul comunitar. ''Toate angajamentele care au fost asumate de cele 28 de state…

- Bruxellesul si Londra nu si-au schimbat pozitiile fata de Brexit in urma intalnirilor emisarului britanic David Frost cu inalti functionari europeni, a declarat joi o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene, citata de AFP. Frost, consilier pentru Uniunea Europeana al premierului britanic Boris Johnson,…