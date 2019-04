Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea European a stabilit doua noi variante pentru Brexit. Despartirea de Marea Britanie va avea loc pe 22 mai, daca Parlamentul de la Londra va adopta, saptamana viitoare, acordul negociat in ultimii doi ani si jumatate. In cazul in care Camera Comunelor isi mentine pozitia si refuza sa aprobe intelegerea,…

- Premierul britanic Theresa May a cerut Uniunii Europene o amanare a Brexitului pana la 30 iunie, miercuri, cu noua zile inaintea datei Brexitului, prevazut la 29 martie, scrie AFP, care prezinta scenarii posibile. Theresa May doreşte o amânare de scurtă durată a Brexitului - până…

- Premierul britanic, Theresa May, va supune joi deputatilor din parlamentul de la Londra o motiune propunand organizarea pana la 20 martie a unui nou vot asupra acordului de divort pe care ea l-a incheiat cu Uniunea Europeana, a anuntat guvernul britanic. Acest acord, încheiat la sfârşitul…

- Parlamentul britanic a respins din nou marti acordul pentru Brexit, negociat de Theresa May cu oficialii UE. Chiar daca diferenta s-a mai redus putin fata de infrangerea istorica din ianuarie, lui May i-au lipsit 149 de voturi ca sa treaca acordul. Haosul a domnit in timpul dezbaterilor. May a fost…

- Șansele unui Brexit cu acord au scazut considerabil, insa Londra si Bruxellesul par sa se apropie de un compromis juridic pe care Theresa May spera sa-l supuna aprobarii Parlamentului britanic, declara surse diplomatice pentru AFP. Premierul britanic caută să obţină modificări…

- Premierul britanic Theresa May va avea o intalnire importanta cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker pe tema ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Premierul britanic a declarat ca intenționeaza sa obțina unele schimbari ale condițiilor Brexit-ului, cu scopul de a asigura aprobarea…

- Traian Basescu spune ca "în mod cert" se va organiza un nou referendum în Marea Britanie pentru ramânerea în Uniunea Europeana, dupa ce parlamentariil britanici au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul Theresa May cu Bruxelles. Potrivit…

- În urma votului dat azi în Parlamentul de la Londra, Marea Britanie nu mai are conditiile politice si legale pentru a parasi Uniunea Europeana și a început batalia pentru ramânerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord în Uniunea Europeana, spune fostul președinte…