Brexit: Un nou semnal pentru amânare Irlanda nu s-ar opune unei cereri a Regatului Unit de a amana cu un an si noua luni termenul pentru Brexit, a declarat luni ministrul irlandez de externe, Simon Coveney, citat de Reuters. Aflat la Geneva, la o reuniune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, seful diplomatiei Republicii Irlanda a adaugat ca guvernul de la Dublin ar prefera totusi sa se rezolve problemele cu actualul acord privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana. 'Am spus tot timpul ca daca va exista o solicitare pentru mai mult timp si un plan corespunzator, pentru a incerca sa facem fata problemelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Irlanda nu s-ar opune unei cereri a Regatului Unit de a amana cu un an si noua luni termenul pentru Brexit, a declarat luni ministrul irlandez de externe, Simon Coveney, citat de Reuters. Aflat la Geneva, la o reuniune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, seful diplomatiei Republicii Irlanda…

- Parlamentarii britanici ar putea fi chemati sa voteze saptamâna viitoare un acord revizuit pentru Brexit, deoarece negocierile cu Uniunea Europeana au fost constructive, a declarat joi ministrul de Finante Philip Hammond, scrie Agerpres, citând Reuters.Daca premierul Theresa May nu va…

- Parlamentarii britanici ar putea fi chemati sa voteze saptamana viitoare un acord revizuit pentru Brexit, deoarece negocierile cu Uniunea Europeana au fost constructive, a declarat joi ministrul de finante Philip Hammond, citat de Reuters. Daca premierul Theresa May nu va obtine un acord aprobat de…

- Marea Britanie nu se afla in fata unei alegeri intre acordul propus de primul ministru Theresa May si o amanare semnificativa a iesirii din Uniunea Europeana, a declarat miercuri ministrul pentru Brexit, Steve Barclay, informeaza Reuters. Ministrul britanic a precizat ca afirmatiile recente…

- Negociatorii britanici si europeni in dosarul Brexitului ''intra in impas'' in incercarea de a evita un scenariu in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord paraseste Uniunea Europeana fara un acord, a estimat miercuri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, citat…

- Singurele opțiuni ale Regatului Unit sunt un al doilea referendum pentru Brexit sau faurirea unei relații economice strânse cu Uniunea Europeana, a transmis duminica Partidul Laburist, principala forța de opoziție din Marea Britanie, potrivit Reuters.Purtatorul de cuvânt laburist…

- Parlamentarii britanici pregatesc o motiune pentru a amana procesul legat de Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona privind iesirea din Uniunea Europeana, le-au transmis unii ministri oamenilor de afaceri intr-o conferinta telefonica, potrivit unei surse care a participat la discutie, relateaza Reuters.…

- Ministrul de finante, Philip Hammond, ministrul pentru mediul de afaceri, Greg Clark, si ministrul pentru Brexit, Stephen Barclay, urmeaza sa aiba o conferinta la telefon cu oameni de afaceri la ora 21.00 GMT dupa votul parlamentarilor din Marea Britanie asupra acordului privind Brexit-ul, au declarat…