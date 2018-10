Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii britanici pentru comert international, mediu si Brexit i-au transmis premierului Theresa May ca sunt ingrijorati de posibilitatea ca dupa iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana intreaga tara sa ramana in interiorul uniunii vamale pentru o perioada nedefinita, relateaza vineri Reuters.…

- Fostul premierul laburist britanic Tony Blair considera ca exista 50%-50% sanse sa fie organizat un nou referendum cu privire la Brexit, dat fiind ca este improbabil ca sefa guvernului conservator, Theresa May, isi va asigura o majoritate in parlament pentru orice varianta de 'divort' de Uniunea…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana este o problema grava pentru Scotia, pentru care singura solutie este independenta sa fata de Regatul Unit, a declarat marti premierul scotian Nicola Sturgeon, relateaza Reuters. “Brexitul este o problemă gravă pentru Scoţia”, a…

- Curtea Suprema a Scotiei a informat joi ca a sesizat Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pentru o hotarare preliminara cu privire la posibilitatea ca Marea Britanie sa poata revoca unilateral decizia de a iesi din Uniunea Europeana, transmite Reuters, citand un comunicat al instantei supreme…

- Potrivit cancelariei premierului britanic, cei doi au discutat despre intentia de a realiza un acord economic "mare si ambitios" dupa retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Presedintele si prim-ministrul "au cazut de acord ca Brexit-ul ofera o ocazie minunata"…

- Euroscepticii din Partidul Conservator britanic, formatiunea politica a premierului Theresa May, nu au reusit sa publice un plan alternativ privind viitoarele relatii ale Regatului Unit cu Uniunea Europeana, a relatat marti cotidianul The Financial Times (FT), citat de Reuters. Marea Britanie urmeaza…

- Prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon a declarat miercuri ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana pune in pericol atat economia Scotiei, cat si a intregului Regat Unit, astfel ca nu va bloca organizarea unui nou referendum pentru Brexit, relateaza Reuters.