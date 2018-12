Stiri pe aceeasi tema

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, principala formatiune de opozitie de la Londra, a declarat ca un nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana este "o optiune pentru viitor", dar nu una pentru prezent, informeaza postul Sky News.

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat luni ca o decizie buna din partea omologului sau britanic Theresa May ar fi sa ceara un al doilea referendum privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Aproape doua treimi dintre scotieni - 64% - sunt de parere ca un al doilea referendum cu privire la Brexit ar avea un rezultat favorabil ramanerii in Uniunea Europeana, releva un sondaj citat joi de Press Association. Conform aceluiasi sondaj, a carui publicare coincide cu lansarea in…

- Sadiq Khan, primarul Londrei, a lansat un apel la organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii Britanii la Blocul comunitar, insistand ca britanicii trebuie sa aiba sansa de a decide daca doresc sa ramana in Uniunea Europeana, informeaza cotidianul The Guardian.

- Euroscepticii din Partidul Conservator britanic, formatiunea politica a premierului Theresa May, nu au reusit sa publice un plan alternativ privind viitoarele relatii ale Regatului Unit cu Uniunea Europeana, a relatat marti cotidianul The Financial Times (FT), citat de Reuters. Marea Britanie urmeaza…