- "Data de 12 aprilie este ultimul termen pentru aprobarea Acordului de retragere de catre Camera Comunelor. Daca nu va proceda astfel pana atunci, nicio alta amanare pe termen scurt nu va fi posibila", a spus Juncker in Parlamentul European."Un scenariu 'no-deal' la miezul noptii, pe 12…

- In favoarea acordului s-au pronuntat 286 de deputati, iar impotriva documentului 344 de deputati. ''Desigur ca nu acesta a fost rezultatul pe care l-am dorit'', a admis purtatorul de cuvant. ''Totusi, am avut un numar de colegi conservatori care astazi s-au simtit in masura sa voteze cu guvernul…

- Marea Britanie nu va parasi Uniunea Europeana la 29 martie, anunta Theresa May. ”Aceasta amanare este o sursa de regrete personale”, a declarat miercuri seara, la resedinta sa de la Downing Street sefa Guvernului conservator de la Londra.”Sper ca parlamentarii sa gaseasca un mijloc de aprobare…

- Parlamentul britanic va vota marti acordul revizuit pentru Brexit, propus de Theresa May dupa ce varianta anterioara a fost respinsa cu un vot covarșitor. Un purtator de cuvant al Downing Street 10 a anunțat ca votul va fi „semnificativ”, iar moțiunea care va fi dezbatuta si votata in parlament va fi…

- Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) avertizeaza ca sansele ajungerii la un acord imediat privind Brexitul au scazut, insa Londra si Bruxelles par sa se apropie de un compromis juridic pe care Theresa May spera sa-l supuna aprobarii Parlamentului britanic, declara surse diplomatice pentru AFP.Premierul…

- Trei deputate din cadrul Partidului Conservator, care vor ca Regatul Unit sa ramana in Uniunea Europeana (UE), au aderat miercuri la ”Grupul Independent” din Camera Comunelor, in semn de protest fata de ”gestionarea dezastruoasa a Brexitului de catre Guvern”, relateaza Reuters. Heidi Allen, Anna Soubry…

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat miercuri ca tentativele unor parlamentari de a se folosi de procedurile puterii legislative pentru amanarea momentului Brexit nu rezolva problema de fond a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmite Reuters preluata de Agerpres. "Ceea…

- Parlamentul britanic a respins acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, cu 202 de voturi "pentru" și 432 "impotriva". Membrii Camerei Comunelor din Parlamentul de la Londra au votat, marți seara, pe 15 ianuarie, acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea…