Stiri pe aceeasi tema

- "MADR informeaza ca beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala, care au incheiat contracte de finantare cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si care au depus cererile de plata in luna aprilie 2019, vor primi in conturile bancare in data de 13 mai 2019 sumele aferente cheltuielilor…

- "Din 2017 si pana in prezent sunt peste 4,4 miliarde de euro platiti deja si rambursati de Comisia Europeana, iar aceasta inseamna o rata de absorbtie de peste 50% din intreg programul. Ne da sperante si continuand in acest ritm nu vom avea probleme de dezangajare. Pentru mine este extrem de important,…

- Romania a atras fonduri europene de 4,4 miliarde de euro prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020), ceea ce inseamna o rata de absorbtie de peste 50% pe intreg programul, iar daca vom continua in acest ritm nu vom avea probleme de dezangajare, a declarat pentru AGERPRES directorul…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anuntat, vineri, ca a primit numeroase solicitari din partea beneficiarilor proiectelor finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 pentru a debloca situatia creata de implementarea OUG 114/ 2018, care a dus la cresterea…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anuntat, vineri, ca a primit numeroase solicitari din partea beneficiarilor proiectelor finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 pentru a debloca situatia creata de implementarea OUG 114/ 2018, care a dus la cresterea…

- AJUTOR… Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale anunta lansarea mai multor sesiuni de primire a proiectelor de investitii, finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR 2020). Conducerea AFIR Vaslui spune ca, in perioada 1 aprilie – 30 iunie 2019, se pot depune proiecte…

- Romania inregistreaza un grad de absorbtie efectiva de 48% din fondurile europene pentru agricultura si dezvoltare rurala, situandu-se pe locul 6 in Uniunea Europeana, potrivit datelor Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Cresterea inregistrata la nivelul anului 2019 pe gradul de absorbtie…

- Secretarul de stat in cadrul MADR, Daniel Eugeniu Crunteanu, a anuntat vineri, la Braila, ca platile in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 facute prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale au ajuns la 50%. "Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale…