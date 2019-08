Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump doreste ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana sa fie un succes, pe care Statele Unite il vor sprijini printr-un acord bilateral de liber schimb, a promis consilierul pentru securitate al Casei Albe, John Bolton. În contextul în care Marea Britanie…

- Ministrul de externe britanic Dominic Raab a afirmat miercuri, dupa o intrevedere cu presedintele american Donald Trump, ca exista un apetit imens pentru incheierea unui acord comercial post-Brexit intre Londra si Washington, dar a precizat ca mai este mult de lucru in aceasta privinta, transmite…

- Marea Britanie a cerut luni o misiune navala condusa de europeni pentru a asigura transportul in conditii de siguranta prin stramtoarea Ormuz, la cateva zile dupa ce Iranul a sechestrat un petrolier britanic, incident calificat de Londra ca fiind un act de "piraterie de stat" pe caile de navigatie…

- Donald Trump a reiterat vineri ca Statele Unite au ”doborat” joi o drona iraniana in Stramtoarea Ormuz, dupa ce Washingtonul a anuntat ca detine probe clare in acest sens, ceea ce Iranul a dezmintit categoric, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Nu exista vreo indoiala, am doborat-o”, a declarat…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in vizita la Londra, a dat asigurari marti ca Marea Britanie va putea obtine un acord comercial "fenomenal" cu SUA, dupa retragerea ei din Uniunea Europeana, si a salutat modul in care a gestionat premierul britanic Theresa May negocierile de Brexit, relateaza…

- "Tarile noastra au investitii reciproce de peste 1.000 de miliarde de dolari fiecare", a declarat Trump presei, dupa discutiile cu sefa executivului britanic.El a evocat un "potential extraordinar, probabil de doua si chiar de trei ori mai mare decat ce se intampla acum", pentru un viitor…

- Președintele american Donald Trump a spus vineri ca îi pare rau de premierul britanic Theresa May, dupa ce aceasta a anunțat ca va demisiona pe 7 iunie din cauza ca a eșuat în a convinge Parlamentul de a aproba acordul sau de Brexit, relateaza Reuters. El a spus ca May este o femeie…