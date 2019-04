Sprijinul fata de independenta Scotiei a crescut, ajungand la cel mai inalt punct al sau din ultimii patru ani, fiind impulsionat in mod larg de catre cei care doresc ramanerea in Uniunea Europeana, indica un sondaj YouGov difuzat sambata, relateaza agentia Reuters. In contextul in care formatiunea scotiana pro-independenta - Partidul National Scotian (SNP) - se intruneste in cadrul conferintei sale de primavara, sondajul arata ca sprijinul fata de secesiunea de Regatul Unit a crescut la 49 %, fata de 45 % cat indica un sondaj YouGov realizat pentru The Times in iunie 2018. La un referendum in…