- Peste o suta de mii de oameni care se opun retragerii Marii Britanii de la Uniunea Europeana s-au adunat sâmbata pentru a marsalui prin centrul Londrei, cerând un nou referendum, relateaza Reuters.

- Opozantii Brexitului se mobilizeaza sambata in strada, la Londra, cu scopul de a cere un al doilea referendum, in timp ce premierul Theresa May face demersuri in culise pentru a-i atrage pe deputati de partea acordului sau al divortului cu Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP.

- Regatul Unit va iesi din Uniunea Europeana fara un acord pe 29 martie numai daca parlamentul britanic isi va da consimtamantul, a anuntat marti, in fata Camerei Comunelor, premierul Theresa May, transmite Reuters. ''Regatul Unit va ieşi (din UE) pe 29 martie fără un acord numai cu consimţământul…

- Trei ministri britanici au pledat sambata pentru o amanare a concretizarii Brexit, programata pe 29 martie, in cazul neadoptarii la timp a Acordului de retragere de catre Parlamentul de la Londra, informeaza sambata AFP si EFE. Ministrul britanic pentru mediul de afaceri Greg Clark, cel care detine…

- Sustinatorii apartenentei Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Uniunea Europeana si-au stabilit strategia prin care parlamentul de la Londra poate forta guvernul sa solicite un nou referendum asupra Brexitului. Cu mai puțin de trei luni înainte de ieșirea oficială…

- Sustinatorii apartenentei Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Uniunea Europeana si-au stabilit strategia prin care parlamentul de la Londra poate forta guvernul sa solicite un nou referendum asupra Brexit-ului, sustinand ca inca este timp pentru organizarea unei noi consultari…

- Un purtator de cuvant al Downing Street a anunțat ca deputatii britanici se vor pronunta pe 15 ianuarie asupra acordului de Brexit negociat intre Londra si Uniunea Europeana, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Dezbaterile privind acest text vor fi reluate miercuri si joi in Camera…

- Dezbaterile privind acest text vor fi reluate miercuri si joi in Camera Comunelor si ar putea sa se prelungeasca pana vineri. Adoptarea acordului este insa sub semnul intrebarii, atata timp cat continutul acestuia ii nemultumeste atat pe sustinatorii Brexitului, cat si pe eurofili. Theresa…