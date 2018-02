Brexit-ul afecteaza deja industria auto din UK: asamblarea unei masini, mai scumpa cu 3.000 de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Europa trebuie sa se doteze cu o "autonomie strategica" pentru a se apara, ramanand in acelasi timp fidela NATO, au afirmat vineri ministrii francez si german ai apararii, in conditiile in care Washingtonul si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu proiectul de aparare europeana, informeaza AFP.…

- Toti acesti soferi de camion profesionisti lucrau la data comiterii faptelor pentru societatea romana Evitrans. Ei furau roti in timpul perioadei lor de odihna, le transportau apoi in Romania impreuna cu incarcatura lor, pentru a le revinde la preturi cuprinse intre 200 si 350 de euro bucata,…

- Cu o poluare a aerului accentuata si convocata de Comisia Europeana pe 30 ianuarie pentru depasirea limitelor de emisii destinate protejarii sanatatii europenilor, Germania a decis sa reactioneze. Proiectul vizeaza imbunatatirea calitatii aerului si incurajarea conducatorilor auto de a…

- Cristian Bușoi amintește cele 67 de cazuri de deces in contextul epidemiei de gripa și rujeola și susține informarea populației cu privire la necesitatea vaccinarii. „67 de morți are pe conștiința guvernarea PSD, in Sanatate! Acesta nu este un mesaj politic! Aceasta este realitatea! In Romania,…

- Corala Ciprian Porumbescu a reprezentat Romania la cea de-a 17-a editie a Festivalul Concurs de Muzica Religioasa Ortodoxa "Kolozhsky Blagovest" 2018, desfasurat in perioada 07-10 februarie a.c.. La eveniment au participat 35 de coruri de renume, pe baza de invitatie, care au interpretat partituri din…

- 'In principiu, (Puigdemont) poate duce o viata normala in Belgia', dat fiind ca nu este vizat de un mandat de arestare european, a indicat ministrul spaniol. 'Nu consideram sub nicio forma ca se permit lucruri ilegale in Belgia', a adaugat el.Insa, daca pretentia lui Carles Puigdemont 'este…

- Organizatorul Festivalului JazzTM, Primaria Timisoara, a anuntat primii artisti care vor participa la editia din acest an, evenimentul urmand sa aiba loc in perioada 29 iunie – 1 iulie. Primii sase artisti sau trupe care si-au anuntat prezenta la festivalul de la Timisoara sunt: The Cinematic Orchestra,…

- 2 miliarde de euro de pe piete internationale de capital. "Romania nu a atras suficiente fonduri europene" Romania a imprumutat 2 miliarde de euro de pe pietele internationale de capital, prin intermediul a doua emisiuni de obligatiuni. O emisiune, de 750 de milioane de euro, este pe 12 ani, iar…

- Guvernul britanic a semnat acorduri comerciale in valoare de peste 10 miliarde de euro cu China, in timpul vizitei oficiale a premierului Theresa May, a anuntat vineri ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, relateaza site-ul publicatiei The Guardian.

- Sportiva Ania Caill, nascuta in Franta dar care va reprezneta Romania la JO de iarna din Coreea de Sud in probele de schi alpin, a declat miercuri, ca pregatirea pentru competitie a constat-o in jur de 30.000 de euro, bani pe care spera sa si-i recupereze. “Din iunie ma pregatesc cu resursele mele,…

- Ministrul propus pentru Turism, Bogdan Trif a spus ca domeniul schiabil din tara poate face concurenta statiunilor consacrate din strainatate, astfel incat romanii pasionati de sporturile de iarna sa isi petreaca vacantele in tara, iar strainii sa cheltuie mai multi bani in Romania. "Avem…

- Un festival de film dedicat pisicilor se desfasoara in prezent la Istanbul, iubitorii de feline putandu-se familiariza cu atitudinea si atasamentul fata de acestea in diferite culturi ale lumii, noteaza Xinhua. Festivalul de film a debutat la 12 ianuarie la Muzeul Pera din Istanbul, sub…

- Cea de-a 57-a ediție a Expoziției Internaționale de Arta – Bienala de la Veneția a avut loc intre 13 mai și 26 noiembrie 2017, Participarea Romaniei la prestigiosul eveniment de arta contemporana fiind marcata de expoziția Geta Bratescu – Apariții, curatoriata de Magda Radu și organizata de Ministerul…

- Castelul regelui Richard Inima de Leu, Chateau Gaillar, se afla la aproximativ 100 de km nord-vest de Paris. Cetatea a fost construita pentru apararea Ducatului Normandiei de Franța și a fost construit in...

- Mai mult de jumatate dintre masinile inmatriculate anul trecut au fost aduse din strainatate. Romanii considera ca automobilele conduse, spre exemplu, de nemti sunt mult mai ingrijite. Insa, datele datele oferite de o platforma online, care aduna informatii despre istoricul autovehiculelor de la institutii…

- Uniunea Europeana l-a invitat pe ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif la un dialog cu omologii sai din Franta, Germania si Regatul Unit pentru mentinerea acordului nuclear, informeaza AFP. Intr-un comunicat publicat luni noaptea la Bruxelles, UE precizeaza ca discutiile urmeaza…

- In Spania, doua persoane s-au inecat pe coasta basca dupa ce au fost luate de un val puternic, iar un schior a murit dupa ce a fost lovit de un copac doborat de vant. La Aeroportul din Amsterdam au fost inregistrate rafale de vant de peste 110 km/ora, determinand anularea a sute de zboruri. Si in Franta…

- Alphabet, holdingul care controleaza Google, a transferat in anul 2016 o suma de 16 miliarde de euro prin Insulele Bermude, evitand plata taxelor, scrie Bloomberg . Gigantul internetului folosește o strategie cunoscuta sub numele de ”Double Irish” (Irlandezul dublu – n.r.) și ”Dutch sanwich” (Sanvișul…

- Cancelarul german Angela Merkel afirma in discursul sau de Anul Nou ca va colabora cu Franta pentru a tine unita Uniunea Europeana si se angajeaza sa formeze ”fara intarziere” un nou guvern al Germaniei, relateaza Bloomberg.

- Anul 2017 a adus schimbari politice in Europa, fiind organizate alegeri in mai multe state europene, printre care Olanda, Franta, Germania sau Austria, iar in urma acestora formatiunile extremiste au reusit sa obtina scoruri record pentru ultimele decenii.

- Rusia vrea sa isi mentina exporturile de gaze naturale spre Europa la un nivel ridicat in anul 2018, in conditiile in care grupul de stat Gazprom estimeaza ca in 2017 livrarile sale spre Europa au atins un nivel record, transmite Bloomberg. Directorul general adjunct de la Gazprom, Alexander…

- "Un numar de peste 78.000 de romani si-au petrecut in acest an Craciunul in diverse destinatii din tara, unde au cheltuit pe cazare, masa si distractie aproximativ 15 milioane de euro. Din calculele FPTR, cheltuiala medie a turistilor care au preferat destinatiile interne a fost de aproximativ 500…

- Castelul La Mothe-Chandeniers (Vienne) din Poitou a fost cumparat de aproape 25.000 de persoane si va avea coproprietari anonimi din 115 tari care au platit mai mult de 1,6 milioane de euro. "Este un record pentru Franta si fara indoiala pentru Europa in ceea ce priveste fondurile stranse si al celor…

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani, domiciliat la Freiburg, in sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal din Freiburg, fiind gasit vinovat de violarea si asasinarea unei tinere alergatoare in noiembrie 2016, transmit AFP si dpa. Inculpatul, prezentat sub…

- Institutul Cantacuzino a trecut oficial in subordinea Ministerului Apararii Nationale (MApN). Vineri ministrul Sanatatiii, Florian Bodog, si cel al Apararii, Mihai Fifor, au semnat protocolul de predare-primire. Ministrul Sanatatii a susținut ca productia de vaccinuri va incepe in minimum doi ani. „Asa…

- Guvernul francez va incerca sa echilibreze relatiile comerciale dintre fermieri, procesatori si distribuitori printr-un proiect de lege care va fi prezentat joi si care ar urma sa propuna majorarea pretului minim reglementat la alimente si limitarea vanzarilor promotionale in supermarketuri, informeaza…

- Salariatii din institutiile si autoritatile publice vor beneficia, pana la 30 noiembrie 2018, de indemnizatie de vacanta, sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 de lei, potrivit unei hotarari de aprobare a normelelor metodologice de aplicare a OUG privind acordarea voucherelor de vacanta. …

- Sebastian Kurz, noul cancelar al Austriei, a declarat, marti, ca isi doreste sa dezvolte relatiile bilaterale cu Israelul, in pofida faptului ca Guvernul israelian precizase ca va reduce contactele cu mininstrii de extrema-dreapta ai Executivului de la Viena, relateaza Le Figaro si Haaretz.

- Extrema dreapta castiga teren in Europa incepand din anii 2000, mai multe scrutine-cheie confirmand in 2017 aceasta tendinta in Franta, Germania, Austria si Olanda. Succesul partidelor populiste, eurosceptice si ostile imigratiei accelereaza recompunerea peisajului politic, dar genereaza in acelasi…

- Fosta campioana a Romaniei i-a reziliat contractul brazilianului Marquinhos Carioca (24 de ani). Mijlocașul n-a stat insa mult fara echipa. S-a ințeles imediat cu Zalgiris, vicecampioana Lituaniei, cu care a semnat un contract pe doi ani. ...

- Austria, Franta sau Elvetia sunt printre tarile favorite ale pasionatilor sporturilor de iarna. Va prezentam cateva dintre cele mai frumoase locuri din Europa in care puteti schia in aceasta iarna.

- Olanda se va alatura Austriei care a a trimis in octombrie o sesizare Curtii Europene de Justitie (CEJ) privind controversatul proiect ce prevede introducerea unei taxe pentru toate autoturismele care circula pe drumurile si autostrazile din Germania, a anuntat miercuri Ministerul olandez al Transporturilor,…

- Este stare de alerta in Europa, in domeniul energiei dupa ce, in urma unui accident foarte grav care a avut loc in Austria, efectele in planul pietei de energie au fost dramatice, informeaza Antena3.ro. Mai exact se vorbeste de o scumpire a gazelor, care va afecta inclusiv Romania. O explozie survenita…

- Reteaua de social media Facebook a anuntat marti ca va incepe sa contabilizeze veniturile din publicitate in tarile unde realizeaza aceste venituri, in loc sa le redirectioneze via sediul sau international din Dublin (Irlanda), informeaza Reuters. Taxele pe companii au devenit un subiect fierbinte…

- Muzeul Astra din Sibiu va depasi pana la finalul anului pragul de 600.000 turisti, in crestere cu 31% fata de 2016, strainii reprezentand o treime din totalul vizitatorilor (35%), mai ales germani, austrieci si israelieni. O alta tendinta observata este ca multi dintre romanii care…

- Explozia produsa la cel mai important hub de gaze din Europa a determinat Italia sa declare stare de urgența, dupa ce livrarea gazelor a fost sistata. Subsidiara care se ocupa de exportul gazelor naturale de...

- Muzeul Județean de Istorie Brașov a caștigat o noua finanțare de la Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). De aceasta data, cu 92,67 puncte din 100 puncte, a fost obținuta o finanțare de 74.800 lei pe aria culturala ,,Proiecte de Tip Festival/cu Caracter Repetitiv” pentru Festivalul Internațional…

- Mercedes a vandut pe plan global 2,09 milioane de vehicule in perioada ianuarie-noiembrie 2017, un nivel record, datorita unui avans de 27,3% in China si de 7,3% in Europa, in timp ce in SUA livrarile au scazut cu 2%. "Mercedes a depasit pentru prima data pragul de doua milioane de vehicule…

- Grupele de la Turul de Elita: Grupa 1: Serbia, Spania (detinatoarea titlului), Ucraina, Cehia Grupa 2: Belgia, Croatia, Suedia, Cipru Grupa 3: Irlanda, Polonia, Georgia, Macedonia Grupa 4: Portugalia, Finlanda, Elvetia, Slovacia Grupa 5: Italia, Islanda, Olanda, Turcia Grupa 6: Franta, Austria, Danemarca,…

- Unul dintre cele mai mari fintech-uri din Europa, N26, a lansat primul card de credit contactless de metal de pe continentul nostru. Pentru inceput, acesta este disponibil clientilor digitali premium din 4 tari. Noul produs al celor de la N26 este un card de credit premium, lansat in parteneriat…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, incepe luni un turneu european de cinci zile, care va include Bruxellesul (Belgia), Viena (Austria) și Parisul (Franța), pe fondul zvonurilor legate de o posibila demitere a sa de catre președintele Donald Trump, informeaza EFE. Aceasta ar fi a șaptea…

- Irlanda este a saptea tara din lume care plateste arhitectii cel mai bine, un profesionist ajungand la un salariu mediu lunar de 3692 euro. Qatar, o destinatie care in ultimul timp dezvaluie numeroase cladiri moderne, avangardiste, ocupa locul sase. Aici, un arhitect poate castiga 3703 euro pe luna.…

- "Potrivit informatiilor BFM Business, Carrefour si Fnac-Darty discuta de mai multe luni o alianta importanta pentru a-si unifica achizitiile de produse electronice si electrocasnice", subliniaza BFM Business, care precizeaza ca alianta ar fi limitata la operatiunile din Franta. Deocamdata, insa,…

- UPDATE Exita utilizatori care confirma ca rețeaua funcționeaza.WhatsApp a cazut iar! E pentru a doua oara in aceasta luna, dupa ce la inceputul lunii noiembrie milioane de utilizatori s-au plans ca nu pot trimite mesaje. Problema este una globala, fiind semnalate deficiențe in țari precum…

- La fel ca și Statele Unite ale Americii, Europa se afla de acum in raza de acțiune a tirurilor cu rachete balistice efectuate de Coreea de Nord, a avertizat joi ministrul apararii din Franța, Florence Parly, informeaza AFP. Prin lansarea, miercuri, a unei rachete balistice intercontinentale,…

- Guvernul a aprobat, miercuri, majorarea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata la 1.900 lei incepand cu 1 ianuarie 2018, informeaza un comunicat al Executivului transmis Agerpres. Astfel, potrivit Hotararii de Guvern adoptate, salariul de baza minim brut pe țara garantat in…

- Deputatul PSD de București Beatrice Tudor a atras atenția asupra faptului ca in anul 2017 Romania a devenit mai atragatoare pentru investitori, datorita ușurinței cu care o companie obișnuita poate plati taxele.“Am citit in presa de specialitate o știre care risca sa fie trecuta cu vederea…

- Proiectul BRUA, "o prioritate pentru guvernul Tudose" Foto: gov.ro. Un nou gazoduct strategic în lungime de peste 500 de kilometri va parcurge teritoriul României în cadrul proiectului european BRUA, care va interconecta retelele de gaze naturale din Bulgaria, România, Ungaria…

- USR: Guvernul și Parlamentul au funcționat ca o casa de avocatura a lui Dragnea Președintele Uniunii Salvați Romania, Dan Barna, a declarat sambata, la Timișoara, ca Guvernul și Parlamentul au funcționat, in ultimul an, "precum o casa de avocatura și de mentenanța a lui Liviu Dragnea". "Pacat…