Brexit-ul a taiat jumatate din productia de masini in Marea Britanie si a redus locurile de munca in industrie

Stiri pe aceeasi tema

- 495 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European in Economie / on 29/05/2019 at 15:16 / Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 495 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Ungaria – 117 locuri de munca: 5 montator structuri metalice,10 montator…

- Locurile de munca din Romania sunt printre cele mai periculoase din Uniunea Europeana, in conditiile in care in anul 2016 in Romania a fost inregistrata o rata standardizata de incidenta de 6,11 accidente mortale la 100.000 de lucratori, mai mult decat dublu fata de media din UE care a fost de 2,21…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au inregistrat un declin de 3,4% in martie, din cauza incertitudinilor cu privire la Brexit si a reducerii cererii pentru autoturismele cu motor diesel, scrie realitatea.net.Livrarile au scazut luna trecuta la 458.

- Trei secretari de stat din guvernul condus de premierul Theresa May au demisionat luni seara in dezacord cu strategia sa legata de iesirea din UE, intr-o seara tensionata care a vazut parlamentul britanic votand pentru a prelua controlul asupra agendei Brexit-ului, relateaza AFP. Este…

- Romanii din Marea Britanie povestesc cum ii afecteaza Brexit-ul si cum au ajuns sa ii priveasca britanicii care sustin iesirea din Uniunea Europeana: ii trimit acasa, acuzandu-i ca sunt hoti, ca le fura locurile de munca si ca le scad salariile.

- In perioada 2006-2019 au fost introduse in Romania aproximativ 62.400 de vehicule care au fost anterior inmatriculate in UK. Registrul Auto Roman (RAR) anunta modificari in ceea ce priveste inmatricularea autoturismelor provenite din Marea Britanie, in cazul unui Brexit fara acord. Astfel, daca nu se…

- Registrul Auto Roman atenționeaza, amintind regulile introduse anul trecut, ca autovehiculele second-hand, cu volan pe partea dreapta și care provin din Marea Britanie, nu vor mai putea primi cartea de identitate, indiferent de omologarea in baza careia au fost inmatriculate, in cazul unui Brexit fara…

- BMW Group ar putea muta producția de MINI din Regatul Unit în alta țara, dar și o parte din producția de motoare, în cazul unui Brexit dur, a spus un membru al board-ului companiei, citat de Reuters și Sky News. Decizia este înca departe, dar tot mai multe companii sunt îngrijorate…