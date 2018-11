Negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, va informa Comisia Europeana in legatura cu negocierile cu Londra privind iesirea Marii Britanii din UE, negocieri despre care premierul britanic Theresa May a afirmat ca sunt ''in etapa finala'', dar raman blocate in legatura cu granita dintre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, potrivit Agerpres.



Unii diplomati din cadrul UE nu-si pun mari sperante in obtinerea de progrese in aceasta saptamana care sa permita un summit al liderilor nationali pentru semnarea unui acord privind Brexit-ul in aceasta luna.