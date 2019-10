Premierul britanic Boris Johnson a declarat duminica faptul ca Uniunea Europeana este cea care trebuie sa vina acum in intampinarea Marii Britanii pentru a ajunge la o intelegere de compromis dupa propunerile sale de modificare a acordului Regatului Unit pentru Brexit, relateaza DPA. "Eu vad asa lucrurile: propunerile facute publice in aceasta saptamana inseamna ca noi, britanicii, am sarit in mijlocului raului si ne indreptam spre o insula", a scris Johnson intr-un articol aparut in tabloidele pro-Brexit The Sun on Sunday si The Sunday Express. "Daca vrem sa ajungem la o intelegere, este nevoie…