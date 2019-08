Stiri pe aceeasi tema

- Bruxellesul si Londra nu si-au schimbat pozitiile fata de Brexit in urma intalnirilor emisarului britanic David Frost cu inalti functionari europeni, a declarat joi o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene, citata de AFP. Frost, consilier pentru Uniunea Europeana al premierului britanic Boris Johnson,…

- Consilierul ''David Frost merge la Bruxelles pentru a se intalni cu principalii responsabili si a le preda personal un mesaj al prim-ministrului'', a indicat un purtator de cuvant al executivului de la Londra.El se va intalni cu presedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Candidata la președinția Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus miercuri ca este gata sa ofere mai mult timp Regatului Unit pentru a ieși din UE, daca Londra va cere acest lucru, relateaza AFP.”Daca Regatul Unit are nevoie de mai mult timp, sunt de acord sa acord mai mult timp. Un…

- Marea Britanie "trebuie sa paraseasca" Uniunea Europeana pe 31 octombrie, dupa ce amânarea de doua ori a datei Brexitului, a declarat luni ministrul britanic însarcinat cu aceasta problema spinoasa, subliniind ca aceasta voința ambelor parți, potrivit La Libre, citat de Rador.…

- Scenariul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit este foarte posibil, desi indezirabil, a avertizat miercuri Comisia Europeana. "In contextul continuarii incertitudinii in Marea Britanie privind ratificarea Acordului de retragere si al situatiei politice interne…

- Acordul de divort intre Marea Britanie si Uniunea Europeana 'nu va fi renegociat', indiferent cine o va inlocui pe Theresa May, a declarat marti presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dupa ce mai multi candidati la sefia guvernului de la Londra au afirmat ca vor sa redeschida…

- Comisia a mentionat insa posibilitatea unei rectificari bugetare, in cazul realizarii unui Brexit fara un acord intre Londra si Bruxelles. "Am constituit acest buget pornind de la principiul ca Regatul Unit va fi in continuare un stat membru cu toate drepturile si obligatiile", le-a explicat comisarul…

- Acordul Brexit nu va fi redeschis pentru negocieri cu succesorul premierului Theresa May, au declarat, marți, mai multi lideri europeni pe marginea unui summit de la Bruxelles. "Am fost întotdeauna foarte clar, nu va exista nicio renegociere", a declarat președintele Comisiei Europene,…