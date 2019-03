Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Uniunii Europene examinau joi, la summitul de la Bruxelles, diferite optiuni de amanare a Brexit-ului, pana la 7 mai, pana la sfarsitul anului sau chiar varianta de a lasa deschisa aceasta data, transmite Reuters, citand surse diplomatice. Liderii UE au inceput discutiile cu privire la amanarea…

- UPDATE, 20.03.2019 Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat ca i-a scris presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, pentru a solicita amanarea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana pana la 30 iunie, transmit agentiile internationale de presa. ‘I-am scris in aceasta dimineata presedintelui…

- Theresa May, va cere Uniunii Europene marti sau miercuri amanarea Brexit, a anuntat un purtator de cuvant al Downing Street. Theresa May ii va trimite marti ori miercuri o scrisoare oficiala presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, prin care va cere prelungirea negocierilor in virtutea…

- „In consultarile mele inainte de (summitul UE), voi face apel la UE27 sa fie deschisa la o prelungire extinsa daca Marea Britanie considera necesar sa isi regandeasca strategia privind Brexit-ul si sa obtina consens asupra acesteia', a scris Tusk pe Twitter. Liderii din UE ar urma sa ia o…

- Premierul britanic Theresa May intentioneaza sa discute telefonic cu liderii din Uniunea Europeana in acest sfarsit de saptamana, dar nu are vreun plan de a se deplasa la Bruxelles pentru a incerca sa obtina schimbari de ultim moment la acordul sau privind Brexit-ul, relateaza Reuters. Purtatoarea de…

- Premierul britanic Theresa May a afirmat ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana nu trebuie sa esueze si ca guvernul trebuie sa se concentreze pe realizarea Brexit-ului, relateaza duminica Reuters. Sefa guvernului de la Londra incearca sa obtina modificari la pachetul de masuri privind Brexit-ul…

- Acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar va fi supus la vot marti seara in parlamentul britanic. In cazul neaprobarii documentului exista riscul ca intregul proces al Brexitului sa fie cuprins de haos,…

- Brexit-ul ar putea sa nu aiba loc daca acordul de retragere convenit de premierul britanic Theresa May si Uniunea Europeana este respins saptamana viitoare de parlamentul de la Londra, a declarat vineri secretarul de stat britanic pentru afaceri externe si Commonwealth, Jeremy Hunt, potrivit Reuters.…