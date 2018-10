Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile privind Brexitul au ajuns la "momentul adevarului", au declarat miercuri, la Paris, ministrii francez si irlandez de externe, si pentru a putea fi semnat in termenul dorit, un acord ar trebui sa intervina, potrivit lor, in urmatoarele zile, relateaza AFP preluata de Agerpres. In…

- Negocierile privind Brexitul au ajuns la ''momentul adevarului'', au declarat miercuri, la Paris, ministrii francez si irlandez de externe, si pentru a putea fi semnat in termenul dorit, un acord ar trebui sa intervina, potrivit lor, in urmatoarele zile, relateaza AFP. …

- Propunerea ar viza deblocarea negocierilor cu Londra, aflate in impas, au indicat miercuri doi diplomati europeni, citati de AFP. Posibilitatea extinderii cu un an a perioadei de tranzitie post-Brexit in vederea negocierii viitoarei relatii intre Londra si UE vizeaza mai ales solutionarea problemei…

- ''Pentru noi este vorba despre indeplinirea unor angajamente. Nu cautam sa obtinem nimic nou in aceasta privinta, pur si simplu asteptam ca angajamentele facute in decembrie anul trecut si, in special, in martie acest an sa fie respectate. Cred ca suntem nemultumiti, dar inca destul de calmi in legatura…

- Aceste declaratii intervin cu o saptamana inainte ca liderii europeni sa se reuneasca la Bruxelles pentru ceea ce ar putea fi ultima sansa de a se ajunge la un acord privind conditiile separarii dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana. 'Exista progrese', a apreciat Angela Merkel in cursul unei…

- Donald tusk, presedintele Consiliului European, susține ca 'Vom incerca in octombrie (...) si cred ca sunt sanse sa avem un acord pana la sfarsitul anului', a spus Tusk in marja unei conferinte la Cracovia. La randul sau, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, s-a aratat neobisnuit…

- Uniunea Europeana trebuie sa dea dovada de o oarecare flexibilitate in negocierile cu privire la Brexit in masura in care si Marea Britanie a facut acest lucru, pentru a se putea ajunge la un acord convenabil pentru amandoua partile, sustine premierul britanic Theresa May intr-un articol publicat…

- Ministrul britanic al comertului, Liam Fox, a estimat ca ipoteza iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord este cea mai probabila, el criticand 'intransigenta' manifestata de Comisia Europeana in timpul negocierilor cu Londra, transmite duminica AFP. Intrebat despre probabilitatea…