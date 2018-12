Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Uniunii Europene i-au dat joi asigurari primului ministru Theresa May ca vor incerca sa ajunga la un nou acord cu Marea Britanie pana in 2021, astfel incat controversatul statut al frontierei cu Irlanda sa nu fie instituite niciodata, relateaza Reuters.

- Vulnerabilitatea premierului Theresa May a imobilizat complet guvernul in aceasta perioada critica pentru tara, a declarat miercuri Partidul Laburist britanic, principala formatiune de opozitie in parlamentul de la Londra, transmite Reuters, relateaza Agerpres.''Cu numai cateva saptamani inainte…

- Deputatii britanici vor supune la vot acordul de Brexit incheiat de guvernul Theresei May cu Uniunea Europeana inainte de 21 ianuarie 2019, a anuntat marti un purtator de cuvant al premierului britanic, a doua zi dupa amanarea acestui vot, relateaza AFP si Reuters. Purtatorul de cuvant a subliniat ca…

- Curtea Europeana de Justitie (CEJ) se va pronunta pe 10 decembrie, la ora 8:00 GMT, daca Marea Britanie poate in mod unilateral sa se razgandeasca in privinta retragerii sale din blocul comunitar, a indicat joi CEJ, relateaza agentia Reuters. Decizia, emisa cu o urgenta neobisnuita, va…

- Marea Britanie și Uniunea Europeana (UE) se afla pe punctul de a incheia un acord pentru Brexit, care s-ar putea realiza in urmatoarele 24 - 48 de ore, a declarat adjunctul prim-ministrului britanic Theresa May, David Lidington, pentru BBC Radio, informeaza agenția de presa Reuters preluata de mediafax.…

- Uniunea Europeana (UE) nu va accepta masuri temporare pentru solutionarea problemei frontierei irlandeze in cadrul negocierilor aspra Brexit-ului, a declarat duminica Ministrul delegat pentru Afaceri Europene al Frantei, Nathalie Loiseau, informeaza Reuters. Marea Britanie a declarat ca ar putea accepta…

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni pe 17 octombrie pentru a discuta un posibil acord de Brexit cu Marea Britanie, a anuntat ieri Consiliul European. Oficiali si diplomati europeni si-au exprimat speranta ca vor reusi sa cada de acord asupra unui tratat final de retragere, propus Londrei, pe care…

- Intr un discurs asemuit de mulți cu un ultimatum, Theresa May, premierul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a cerut mai mult respect pentru țara sa din partea Uniunii Europene. Dar ce inseamna acest respect și ce așteapta in mod precis premierul britanic de la Uniune? Doamna May…