- Comisia Europeana a comunicat luni ca Regatul Unit trebuie sa propuna "o solutie aplicabila acum" pentru frontiera irlandeza, inaintea summitului Uniunii Europene de saptamana viitoare, nu aranjamente "netestate si revocabile", transmite Reuters. Mina Andreeva, purtatoare de cuvant a Comisiei,…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a cerut luni Uniunii Europene sa transmita in detaliu ingrijorarile sale in legatura cu Brexitul si a subliniat ca el deja a facut un ''mare compromis'' pentru a incheia un nou acord cu Bruxellesul, transmite Reuters. Aflat intr-o vizita la un spital…

- Uniunea Europeana a respins o cerere a Londrei de a purta discutii despre Brexit in acest weekend, dupa ce premierul britanic Boris Johnson si-a reiterat angajamentul ca tara sa sa se retraga din blocul comunitar pe 31 octombrie in pofida riscului de a nu ajunge la un acord cu UE, transmite sambata…

- Premierul britanic Boris Johnson va cere reginei Elisabeta a II-a sa suspende sau sa amane activitatea Parlamentului incepand de marti, 8 octombri,e pana luni 14 octombrie, cand va fi lansata noua agenda legislativa. Boris Johnson a suspendat prima data Parlamentul pentru cinci saptamani,…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat miercuri, la Manchester (nord-vestul Angliei), ca Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana pe 31 octombrie ''orice ar fi'', transmit Reuters si AFP. ''Ceea ce lumea intreaga vrea este sa incheiem acest subiect si sa trecem…

- Ministrul pentru relatia cu parlamentul, Jacob Rees-Mogg, a anunțat, joi, ca guvernul britanic va convoca un nou vot in Camera Comunelor luni cu privire la organizarea de alegeri legislative anticipate. Propunerea lui Boris Johnson pentru alegeri anticipate pe 15 octombrie a fost respinsa de Camera…

- "Presedintele Juncker a discutat la telefon cu premierul Boris Johnson si, dupa ce l-a ascultat, i-a spus ca acordul de iesire este cel mai bun si singurul posibil pentru Uniunea Europeana", a declarat Boris Johnson. "El i-a oferit de asemenea asigurari ca executivul european este pregatit…

- Aceasta masura in legatura cu persoanele aflate in situatie ilegala, al caror numar l-a estimat la 500.000 numai la Londra, ar urma, in opinia sa, sa fie insotita de decizii menite a impiedica noi intrari ilegale de imigranti, pentru a se evita un "efect de bumerang". In timpul unui miting…