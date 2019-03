Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, afirma ca Marea Britanie va fi nevoita sa participe la alegerile europarlamentare in cazul in care procesul de retragere din Uniunea Europeana nu se incheie inainte de scrutinul programat sa se desfasoare in perioada 23-26 mai, potrivit Mediafax.…

- Theresa May a fost acuzata ca prin lansarea unui fond de 1,6 miliarde de lire sterline, destinat regiunilor defavorizate, a incercat sa cumpere sprijinul parlamentarilor pentru acordul sau privind Brexitul. Fondul, instituit saptamana trecuta, are drept scop ”stimularea activitatii economice” in zonele…

- „Spania nu se va opune concesiei unei eventuale prelungiri', dar 'aceasta trebuie sa aiba o perspectiva clara de rezolvare. Prelungirea incertitudinii prin prelungirea termenelor este o alternativa care nu este nici rezonabila, nici de dorit', a afirmat Sanchez in fata deputatilor spanioli. Premierul…

- Premierul britanic Theresa May a insistat miercuri ca va incerca in continuare sa renegocieze cu Uniunea Europeana clauza de salvgardare (''backstop'') privind frontiera nord-irlandeza, principalul obstacol in calea aprobarii de catre parlamentul de la Londra a acordului privind Brexitul, dar a refuzat…

- Premierul britanic Theresa May se intalneste joi la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cu cel al Consiliului European, Donald Tusk, in incercarea de a gasi o iesire din impasul creat de respingerea de catre parlamentul de la Londra a acordului privind Brexitul, a…

