- Mai mulți lideri europeni și-au aratat dezamagirea fața de decizia Parlamentului de a respinge planul Brexit al Theresei May, chiar și dupa asigurari suplimentare din partea UE, potrivit CNN.Prim-ministru spaniol, Pedro Sanchez, a declarat ca "regreta" modul în care s-au desfașurat…

- Premierul britanic Theresa May i-a informat marti pe principalii ministri din Cabinetul sau ca parlamentul de la Londra nu va vota saptamana aceasta asupra unei versiuni revizuite a acordului pentru Brexit, transmite Reuters. Biroul prim-ministrului a explicat că May are nevoie de mai mult timp…

- Theresa May a declarant ca va vorbi la telefon cu liderii Uniunii Europene pentru a redeschide negocierile pentru acordul de Brexit, inainte de ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar pe 29 martie. "Camera Comunelor nu a lasat semne de intrebare despre ceea ce nu vrea (Theresa May se refera la ieșirea…

- Premierul britanic Theresa May era luni tinta presiunilor in crestere pentru a cere Uniunii Europene sa renunte la controversatul mecanism de 'backstop' (plasa de siguranta) care sa pastreze o frontiera deschisa pe insula Irlanda dupa Brexit, transmite Reuters. Un influent parlamentar din Partidul…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a facut apel luni la Marea Britanie sa dea dovada de seriozitate si spirit practic in gasirea unei solutii pentru Brexit, subliniind ca autoritatile britanice au o ''mare responsabilitate'' in acest sens, transmite Reuters. Premierul britanic "Theresa…

- Premierul britanic Theresa May va avea o discuție telefonica cu miniștrii Cabinetului sau, duminica, cu o zi înainte de a merge din nou în Parlament pentru a-și anunța noua abordare pentru Brexit, afirma o sursa guvernamentala, citata de Reuters.Theresa May va avea o teleconferința duminica…

- "Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul 50 numai daca in realitate este clar ca exista un plan care sa se indrepte catre convenirea unui acord'', a declarat May in parlamentul britanic, a doua zi dupa respingerea masiva de marti seara…