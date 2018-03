Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk a declarat marti ca nu are inca, la doua zile inaintea summitului UE de la Bruxelles, sprijinul tuturor statelor membre in ce priveste termenii perioadei de tranzitie post-Brexit prezentati luni, transmite AFP. 'Ieri (luni, n. red.), negociatorii nostri…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat marti ca nu are inca, la doua zile inaintea summitului UE de la Bruxelles, sprijinul tuturor statelor membre in ce priveste termenii perioadei de tranzitie post-Brexit prezentati luni, transmite AFP. ''Ieri (luni, n. red.), negociatorii…

- Comitetul parlamentar britanic care supervizeaza negocierile cu privire la Brexit sugereaza intr-un raport publicat duminica faptul ca retragerea Marii Britaii din Uniunea Europeana ar putea fi intarziata, avand in vedere progresele slabe in discutiile dintre Londra si Bruxelles, relateaza AFP, preluata…

- Uniunea Europeana nu doreste sa ridice „un zid” care sa o separe de Marea Britanie dupa Brexit, chiar daca divortul va conduce in mod inevitabil la slabirea legaturilor dintre cele doua parti, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, scrie France Presse, preluata…

- 'Nu dorim sa construim un zid', a afirmat Donald Tusk intr-o conferinta de presa la Luxemburg, unde si-a prezentat viziunea asupra viitoarei relatii cu Londra. UE 'doreste ca Regatul Unit sa devina prieten si partener apropiat si sa inceapa negocierile cu privire la viitor intr-un spirit deschis…

- Cursuri de limba engleza la casetofonul unui taxi londonez, perspectivele britanice ale unei afaceri intemeiate de la zero in Regatul Unit sau supravietuirea in urma unei "tepe" sunt cateva dintre detaliile din povestile romanilor ce au ales sa lucreze si sa traiasca in Marea Britanie si care, pana…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, urmeaza sa prezinte miercuri proiectul de document cu liniile directoare ale UE privind relatiile viitoare cu Marea Britanie, a anuntat marti biroul sau, potrivit dpa, preluata de Agerpres. Documentul, care va avea nevoie de aprobarea celor 27 de state…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a salutat vineri seara discursul rostit la Londra de premierul britanic Theresa May care a oferit 'claritate' cu privire la viitoarele relatii intre Marea Britanie si blocul comunitar, transmit AFP si dpa. ''Discursul ofera claritate…

- Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii cu UE dupa Brexit, sefa executivului britanic a spus ca perioada de tranzitie respectiva trebuie sa fie limitata in timp si ca aceasta nu poate fi o solutie permanenta.Potrivit Theresei May, este nevoie…

- Vorbind cu ocazia unei conferinte a asociatiei patronale ''Business Europe'' la Bruxelles, inainte de a pleca spre Londra pentru o intalnire cu premierul Theresa May, Donald Tusk a afirmat ca propunerea prezentata miercuri de Uniunea Europeana ca Irlanda de Nord sa fie inclusa intr-o ''zona de reglementare…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat joi Marea Britanie ca planul acesteia de a iesi din uniunea vamala si piata unica europeana ar putea insemna o revenire la ''frontiera dura'' intre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, transmite Reuters.…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat miercuri ca nu va accepta vreodata vreun acord care sa puna in discutie integritatea constitutionala a Regatului Unit, comentand pe marginea proiectului de tratat cu privire la Brexit publicat de Bruxelles miercuri, care mentioneaza Irlanda, relateaza AFP conform…

- Viziunea britanica asupra relatiei sale viitoare cu UE dupa Brexit este "bazata pe o pura iluzie", a afirmat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza AFP, preluata de Agerpres. "Mă bucur că guvernul britanic pare să se îndrepte către o poziţie…

- Soferii care detin permise de conducere obtinut pe teritoriul Marii Britanii ar putea fi opriti sa mai calatoreasca in tarile din blocul comunitar, dupa Brexit. Comisia Europeana a anuntat ca...

- Lidera partidului nord-irlandez Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a apreciat ca Brexitul reprezinta o “amenintare evidenta si iminenta” la adresa Acordului din Vinerea Mare, care garanteaza pacea in Irlanda de Nord de doua decenii, relateaza AFP, preluata de Agerpres. “Realitatea este…

- Carnetele de conducere emise in Marea Britanie ar putea sa nu mai fie valabile in UE dupa Brexit, sugereaza Comisia Europeana. Situatia va fi aceeasi si pentru conducatorii auto europeni ce ar vrea sa fie la volan in Regatul Unit dupa ce acesta va parasi blocul comunitar. Soferii cu carnete britanice…

- Prim-ministrul britanic, Theresa May, a declarat ca vrea ca toti cetatenii UE care locuiesc legal in Regatul Unit sa ramana si dupa Brexit in Marea Britanie si a promis ca va exista un sistem simplu prin care se pot inscrie pentru a ramane, scrie news.ro, care citeaza Reuters. „Au contribuit enorm la…

- Guvernul britanic a cerut Uniunii Europene sa ia in considerare o perioada de tranzitie mai lunga fata de cea propusa de Bruxelles, conform unor documente redactate de negociatorii pentru Brexit, scrie The Independent.Citește și: Cum arata, de fapt, autobuzele cumparate de Primaria Capitalei/GALERIE…

- Sefii de state si guvern din UE se reunesc la Bruxelles Sefii de state si guvern din UE se reunesc la Bruxelles, joi, ca sa discute, informal, despre teme institutionale, dar si prioritatile politice pentru viitorul cadru financiar multianual. La reuniunea informala a Consiliului European,…

- Preocuparile Uniunii Europene cu privire la posibilitatea acordarii accesului unui stat aflat in afara UE la datele criptate de navigație prin satelit, face ca Bruxelles-ul sa excluda Marea Britanie de la aceste informații. Experții militari avertizeaza ca forțele britanice vor avea accesul…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a insistat luni pe langa guvernul de la Londra sa 'faca o alegere' pentru ceea ce va urma dupa iesirea Marii Britanii din UE, reamintind ca barierele comerciale 'sunt 'inevitabile' in afara uniunii vamale si a pietei unice din care…

- Cetatenii europeni care vin in Marea Britanie in perioada de tranzitie, dupa ce Regatul va parasi Uniunea Europeana (UE), urmeaza sa nu aiba aceleasi drepturi ca cei care au venit inaintea acestei date, a declarat joi premierul britanic Theresa May, relateaza The Associated Press.

- Uniunea Europeana a avertizat Londra ca cetatenilor statelor membre ar trebui sa li se garanteze drepturi depline de rezidenta in Marea Britanie in cei doi ani ai perioadei de tranzitie post-Brexit. Theresa May a indicat insa ca cetatenii europeni care vor sosi in Marea Britanie dupa martie viitor vor…

- Potrivit cerintelor Blocului comunitar, cele trei milioane de cetateni europeni din Marea Britanie ar trebui sa ramana eligibili pentru aceleasi drepturi, pana la sfarsitul perioadei de tranzitie. Insa Theresa May a sugerat ca europenii care vor veni dupa luna martie a anului viitor vor fi tratati…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat pe cetatenii europeni care vor sosi in Regatul Unit dupa Brexit-ul de anul viitor ca ar putea sa nu beneficieze de unele drepturi, o pozitie care anunta o confruntare cu Uniunea Europeana cu privire la tratamentul acordat europenilor in perioada de tranzitie,…

- Un loc in plus pentru Romania in Parlamentul European Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, la Bruxelles, ca propunerea ca România sa mai primeasca un mandat de europarlamentar este un compromis bun. „Dupa ce Marea Britanie paraseste Uniunea, ramân…

- Cei 27 de membri ai UE 'au dat un nou mandat Comisiei Europene pentru a negocia o perioada de tranzitie cu Regatul Unit al Marii Britanii', a anuntat pe Twitter presedintia bulgara a Consiliului UE. Aceasta tranzitie va dura de la data iesirii Marii Britanii, la sfarsitul lunii martie 2019, 'pana…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalnește, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Un subiect important pe agenda discuțiilor va fi situatia din Romania referitoare la modificarile aduse cadrului legislativ…

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles, pe 31 ianuarie, pentru o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, anunta Executivul UE. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului va avea o intalnire si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, unul…

- Ministerul britanic de Interne a avertizat ca va impune o taxa de 72 de lire sterline (82 de euro) imigrantilor din state europene care vor cere "reglementarea statutului rezidentei" in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, programata in martie 2019. Pentru a obtine rezidenta pe termen…

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a dat asigurari marti purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat ca blocul comunitar este "in continuare deschis" fata de o eventuala razgandire a Londrei in privinta Brexit-ului,…

- Prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a insistat luni ca Marea Britanie sa indice mai clar ce tip de relatie doreste sa negocieze cu UE dupa Brexit, relateaza AFP. 'Spuneti-ne ce doriti! Aceasta ar fi util', a declarat numarul doi al Comisiei Europene, intrebat de jurnalisti…

- Cetațenii europeni ar trebui sa aiba aceleași drepturi de rezidența in Marea Bitanie și in cei doi ani de tranziție, dupa declararea oficiala a Brexitului, au transmis celelalte 27 țari membre ale UE, scrie Reuters. Reducerea imigrației a fost principalul motiv pentru care 52% dintre britanici…

- Un purtator de cuvant al prim-ministrului Marii Britanii Theresa May, a declarat, joi, ca Guvernul de la Londra nu va organiza un nou referendum pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. Declaratiile purtatorului de cuvant al…

- In cadrul unei conferinte privind viitorul buget al UE, pentru perioada 2021-2028, Juncker a subliniat ca sunt necesare finantari pentru politicile comune ale UE in domeniul apararii, securitatii, migratiei, schimbarilor climatice, coeziunii si agriculturii. "Marea Britanie ne va parasi ...…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Comisia Europeana propune ca perioada de tranzitie post-Brexit care va urma iesirii Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 sa se incheie la 31 decembrie 2020, potrivit directivelor de negociere ale Comisiei publicate miercuri, relateaza AFP, preluata de Agerpres. “Dispoziţiile privind perioada…