- Parlamentul European vrea ca bugetul de cheltuieli al Uniunii Europene sa fie majorat de la 1% din PIB-ul UE in prezent, la 1,3%, astfel incat el sa poata acoperi gaurile lasate de Brexit fara ca fondurile structurale acordate celor mai sarace tari din Uniune sa fie afectate si fara ca noile prioritati…

- Uniunea Europeana nu doreste sa ridice „un zid” care sa o separe de Marea Britanie dupa Brexit, chiar daca divortul va conduce in mod inevitabil la slabirea legaturilor dintre cele doua parti, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, scrie France Presse, preluata…

- 'Nu dorim sa construim un zid', a afirmat Donald Tusk intr-o conferinta de presa la Luxemburg, unde si-a prezentat viziunea asupra viitoarei relatii cu Londra. UE 'doreste ca Regatul Unit sa devina prieten si partener apropiat si sa inceapa negocierile cu privire la viitor intr-un spirit deschis…

- Numele presedintelui Klaus Iohannis este vehiculat la Bruxelles pentru pozitia de viitor presedinte al Consiliului European, pozitie detinuta pana in 2019 de Donald Tusk, fost premier al Poloniei, scrie Hotnews.ro,...

- Tony Blair, unul dintre principalii opozanti la decizia Marii Britanii de a parasi UE, le-a cerut liderilor europeni, in timpul unui discurs sustinut la Bruxelles, sa vina cu initiative pentru "a ne scoate din impasul Brexitului". "Europa stie ca are nevoie de reforme. Reforma in Europa…

- Vorbind cu ocazia unei conferinte a asociatiei patronale ''Business Europe'' la Bruxelles, inainte de a pleca spre Londra pentru o intalnire cu premierul Theresa May, Donald Tusk a afirmat ca propunerea prezentata miercuri de Uniunea Europeana ca Irlanda de Nord sa fie inclusa intr-o ''zona de reglementare…

- Premierul britanic Theresa May se intalneste, joi, la Londra cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu 24 de ore inaintea unui discurs important privind relatiile Marii Britanii cu Uniunea Europeana dupa Brexit, relateaza site-ul BBC News.

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat, vineri, ca va solicita Uniunii Europene rambursarea a cel putin jumatate din cheltuielile pentru protejarea frontierelor, care s-au ridicat la peste un miliard de euro pe fondul crizei migratiei, relateaza agentia MTI. Viktor Orban…

- „Daca vrem mai mult, trebuie sa platim mai mult!” - spune Iohannis, la Bruxelles „Suntem deschisi la aceasta chestiune. Este clar ca daca vrem sa rezolvam mai multe programe europene si tinand cont si de Brexit, unde sigur vom pierde ceva bani la buget, este clar ca se poate doar prin restructurare,…

- Viktor Orban a fost prezent la Bruxelles pentru reuniunea sefilor de stat sau de guvern din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, organizata de catre presedintele Consiliului European, Donald Tusk."Am cheltuit peste un miliard de euro pentru protectia frontierelor. Nu ne protejam…

- Purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European a confirmat ca in timpul discutiei pe care Donald Tusk a avut-o la Bruxelles cu premierul Dancila, oficialul european a ridicat problema justitiei. Cu toate acestea, in comunicatul de presa transmis Guvernul nu a precizat acest lucru, noteaza…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc in cadru informal vineri, la Bruxelles, pentru a dezbate pentru prima data, in format de 27, bugetul comunitar dupa 2020 si iesirea Marii Britanii din UE, dar si pentru a discuta despre modalitatea de desemnare a succesorului lui Jean-Claude Juncker…

- Klaus Iohannis, la reuniunea Consiliului European din 23 februarie. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa vineri, 23 februarie, la reuniunea informala a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, in Belgia. Pe agenda dezbaterilor se vor afla subiecte legate de negocierile privind…

- Guvernul britanic a cerut Uniunii Europene sa ia in considerare o perioada de tranzitie mai lunga fata de cea propusa de Bruxelles, conform unor documente redactate de negociatorii pentru Brexit. Comisia Europeana afirma ca tranzitia, in timpul careia Marea Britanie va trebui sa respecte regulile UE,…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la Bruxelles. La final, cei doi au facut mai multe declarații despre subiectele abordate in timpul intalnirii. „Este al cincilea premier roman cu care ma intalnesc in mandatul meu. Mi-aș dori ca acest ciclu…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, cu ocazia vizitei de lucru a oficialului roman la Bruxelles. In cadrul intrevederii, premierul Viorica Dancila a reiterat sprijinul puternic al Romaniei pentru consolidarea proiectului…

- Comisia Europeana a cerut miercuri statelor blocului comunitar sa-si sporeasca angajamentele financiare pentru a acoperi golul lasat de Brexit in viitorul cadru bugetar multianual, comisarul european pentru...

- "Date fiind aceste dezacorduri, tranzitia nu este consfintita", a avertizat Barnier intr-o conferinta de presa la Bruxelles, care a incheiat o noua serie de discutii, la nivel tehnic, intre cele doua parti.Negociatorul-sef al UE, care s-a aflat luni la Londra pentru a se intalni cu omologul…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan a descifrat scrisoarea transmisa de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, catre premierul Viorica Dancila. Politicianul sustine ca mesajul este unul ingrijorator si arata neincrederea pe care Uniunea Europeana o are in Guvernul Romaniei. "Reprezinta un…

- Intrebat daca isi mentine declaratia potrivit careia institutiile europene sunt dezinformare cu privire la legile Justitiei, Dragnea a raspuns: „Eu nu-mi iau vorbele inapoi dar vreau sa va spun ceva: niciodata cand seful statului, indiferent care a fost, a fost plecat intr-o vizita oficiala, eu personal…

- Un loc in plus pentru Romania in Parlamentul European Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, la Bruxelles, ca propunerea ca România sa mai primeasca un mandat de europarlamentar este un compromis bun. „Dupa ce Marea Britanie paraseste Uniunea, ramân…

- Presedintele Klaus Iohannis si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au sustinut o declaratie comuna de presa, pentru a prezenta concluziile dupa intalnirea pe care au avut-o in cursul diminetii. Seful statului se afla la Bruxelles pentru a discuta cu Juncker si cu presedintele…

- Seful statului se va intalni mai intai cu Jean-Claude Juncker, dupa care are programata o intrevedere cu membrii Colegiului Comisiei. Potrivit Administratiei Prezidentiale, cu acest prilej, vor fi abordate subiecte legate de pregatirea Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene…

- Cu ocazia numirii sale in funcție, premierul Viorica Dancila a primit o scrisoare de felicitare de la președintele Consiliului European, Donald Tusk. Liderul UE i-a transmis ca Guvernul pe care il conduce are responsabilitatea de a apara valorile europene, iar ”progresele in menținerea statului de drept,…

- Un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May a declarat ca pozitia privind tranzitia post-Brexit decisa luni de ministrii afacerilor europene, reuniti la Bruxelles in Consiliul Afaceri Generale, este 'bine aliniata' planurilor guvernului de la Londra privind aceasta tranzitie,…

- 'Parasim Uniunea Europeana, nu Europa', a declarat Thesa May pentru Bild intr-un interviu aparut sambata. Nu va fi un al doilea referendum privind Brexit-ul, a mai afirmat May, insa a adaugat ca Marea Britanie isi mentine angajamentul fata de apararea si securitatea Europei si ca Londra nu vrea…

- Reducerea imigratiei a fost unul dintre principalele motive pentru care britanicii au votat cu 52% pentru si 48% impotriva la referendumul din iunie 2016 pentru iesirea din UE, ca urmare a venirii unui numar foarte mare de cetateni ai UE in tara, in special din statele mai sarace din estul Europei.Marea…