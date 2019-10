Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Boris Johnson, i-a dat asigurari presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, ca urmeaza sa ii fie trimisa o scrisoare chiar sambata seara pentru a i se face cunoscuta cererea Londrei de a se amana din nou Brexitul, prevazut in mod normal pentru 31 octombrie, potrivit AFP…

- Camera Comunelor a decis sambata sa amane votul asupra acordului privind Brexitul pana cand va fi adoptata legislatia prin care se va implementa acest acord, dar premierul Boris Johnson a declarat ca nu va negocia nu UE nicio noua amanare a Brexitului. Comisia Europeana ″a luat nota″⁣ de votul prin…

- Zeci de mii de britanici - organizatorii sustin ca ar fi fost peste o jumatate de milion - au manifestat sambata in apropierea parlamentului de la Londra pentru a cere convocarea unui nou referendum privind Brexitul, transmite AFP. Manifestantii, in fruntea carora s-a plasat primarul laburist…

- Parlamentul britanic voteaza azi, intr-o sesiune extraordinara, acordul de Brexit obținut de premierul Boris Johnson de la Uniunea Europeana. Johnson a spus in fața legislativului britanic ca UE nu mai este dispusa sa accepte alte amanari. Pe de alta parte, mii de englezi au ieșit pe strazi in Londra,…

- In varsta de 46 de ani, Rory Stewart, aventurier si abil utilizator al retelelor sociale, se numara printre cei 21 de deputati conservatori rebeli sanctionati dupa ce au votat impotriva premierului Boris Johnson in timpul unui vot crucial luna trecuta in Camera Comunelor. Subliniind 'marele privilegiu'…

- Boris Johnson a dat asigurari ca nu va amana iesirea Regatului Unit din UE, stabilita dupa ultima amanare pentru 31 octombrie, el afirmand ca ar prefera mai degraba sa ''moara intr-un sant'' decat sa faca asa ceva, relateaza Reuters. Intrebat daca le poate promite britanicilor ca nu se va duce la Bruxelles…

- Intrebat daca le poate promite britanicilor ca nu se va duce la Bruxelles sa ceara o noua amanare a Brexitului, cum ii cere legea adoptata miercuri de Camera Comunelor, premierul conservator a raspuns: ''Da, pot. Mai bine as muri intr-un sant''. ''Nu se obtine absolut nimic (cu o noua amanare).…

- Proiectul de lege ii va cere lui Johnson sa solicite UE o amanare a Brexitului daca, pana la 19 octombrie, nu va reusi sa obtina un nou acord cu blocul comunitar sau nu va reusi sa obtina aprobarea Parlamentului pentru iesirea din UE fara acord. 'Scopul legii este sa ne asiguram ca Regatul…