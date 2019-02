Brexit. Trei miniştri britanici cer amânarea ieşirii din UE Ministrul britanic pentru mediul de afaceri Greg Clark, cel care detine portofoliul Muncii, Amber Rudd si ministrul Justitiei David Gauke se opun in mod deschis scenariului unei iesiri a Marii Britanii din UE fara acord, optiune pe care premierul Theresa May refuza sa o excluda, informeaza sambata AFP si EFE. "Speram ca Parlamentul va recunoaste necesitatea de a parasi UE cu acord pe 29 martie", afirma acestia intr-un articol publicat de tabloidul Daily Mail.



"Daca nu se inregistreaza progrese saptamana viitoare, opinia care se contureaza in Parlament este clara: ar fi mai bine (...)… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

