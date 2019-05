Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru britanic de externe Boris Johnson, de asemenea fost primar al Londrei si un sustinator activ a campaniei de iesire a Regatului Unit din UE, a declarat joi ca va candida pentru a-i succeda premierului Theresa May la conducerea Partidului Conservator, relateaza postul BBC, citat de Reuters.…

- ”Vom prezenta proiectul legii cu privire la iesirea (din UE) in cursul saptamanii (care incepe la) 3 iunie”, a anuntat Guvernul luni seara intr-un comunicat, apreciind ca negocierile cu Partidul Laburist au fost ”utile si constructive”.Negocierile urmeaza sa continue miercuri, la nivel…

- Ministrul britanic al finantelor, Philip Hammond, a declarat ca este foarte probabil ca ideea unui al doilea referendum privind Brexitul sa fie prezentata din nou in parlament. Aflat la Washington pentru o serie de reuniuni ale Fondului Monetar International, Hammond a calificat drept foarte strâns…

- Parlamentarii britanici au aprobat marti planul premierului Theresa May de a cere o amanare a Brexitului pana la 30 iunie, timp in care va incerca sa ajunga la un compromis cu Partidul Laburist de opozitie pentru validarea acordului de retragere in Camera Comunelor, relateaza Reuters. …

- Liderul Partidului Laburist (opozitie), Jeremy Corbyn, a notat vineri ca acordul Brexitului a fost respins a treia oara in Camera Comunelor si a intreabat daca premierul britanic Theresa May ”accepta in sfarșit” ca parlamentarii nu-i sustin acordul divortului, relateaza BBC News."Theresa May…

- Camera Comunelor a adoptat joi seara - cu 412 la 202 voturi - o motiune prin care Guvernul cere amanarea Brexitului dupa 29 martie, relateaza BBC News. Orice amanare a Brexitului trebuie insa aprobata si de liderii europeni, care se reunesc pe 21-22 martie la Consiliul European. Anterior, Parlamentul…

- Deputații britanici vor vota miercuri daca Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana fara un acord pe 29 martie, dupa ce deputații au respins marți pentru a doua oara acordul privind Brexitul. Un Brexit fara acord este un scenariu temut în special de mediul economic, astfel ca Guvernul britanic…

- ''Este nevoie doar de inca un efort pentru a raspunde preocuparilor specifice ale parlamentului nostru'', a subliniat Theresa May intr-un discurs sustinut in orasul-port Grimsby, unde 70% dintre participantii la referendumul din 2016 au votat pentru iesirea din UE. ''Deci, sa nu dam inapoi ! Sa facem…