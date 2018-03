BREXIT. Tony Blair, mesaj pentru UE: Marea Britanie va renunța Tony Blair, unul dintre principalii opozanti la decizia Marii Britanii de a parasi UE, le-a cerut liderilor europeni, in timpul unui discurs sustinut la Bruxelles, sa vina cu initiative pentru "a ne scoate din impasul Brexitului".



"Europa stie ca are nevoie de reforme. Reforma in Europa este cheia pentru a face Marea Britanie sa-si schimbe parerea", a declarat Blair in fata asociatiei de patroni europeni BusinessEurope.



Blair estimeaza ca tara sa ar putea fi convinsa sa ramana (in UE), daca ingrijorarile britanicilor, in special asupra migratiei, vor fi aplanate.



