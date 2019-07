Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opozitiei din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, ar urma sa sustina o propunere prin care Partidul Laburist ar urma sa fie de acord cu organizarea unui nou referendum privind Brexit, informeaza cotidianul britanic The Times, citat de Reuters. Jurnalistii de la The Times noteaza ca informatia…

- Liderul opoziției din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, ar urma sa susțina o propunere prin care Partidul Laburist ar urma sa fie de acord cu organizarea unui nou referendum privind Brexit, informeaza cotidianul britanic The Times, citat de Reuters. Jurnaliștii de la The Times noteaza ca informația…

- Alastair Campbell, care militeaza activ pentru un al doilea referendum privind Brexitul, s-a declarat marti pe Twitter 'trist si deceptionat' de decizie si a precizat ca doreste sa faca apel. 'Sunt si voi ramane laburist. Am votat Lib-Dem, fara a face publicitate prealabila, pentru a incerca sa conving…

- Mai multi membri ai cabinetului au declarat ca Theresa May nu poate ramane la conducerea executivului, in timp ce altii au insistat ca ea trebuie sa-si prezinte planul in parlament.Sefa executivului le-a declarat parlamentarilor britanici ca este nevoie de ''compromis din toate partile''.Marti,…

- Partidul Laburist britanic a facut tot posibilul pentru a ajunge la un compromis privind Brexitul cu premierul conservator Theresa May, dar se teme ca viitorul lider conservator ar putea renega orice promisiune facuta de actualul guvern, relateaza marti agentia Reuters, potrivit agerpres.ro.''Inca…

- Lupta din interiorul Partidului Conservator pentru inlocuirea prim-ministrului Theresa May complica negocierile privind Brexit cu Partidul Laburist și posibilitatea gasirii unui compromis, a declarat parlamentarul laburist John McDonnell, conform Reuters, scrie Mediafax.McDonnel, purtatorul…

- Prim-ministrul britanic Theresa May i-a cerut liderului Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, sa puna capat diferențelor de opinie pentru a aproba Acordul Brexit negociat de premier impreuna cu oficialii Uniunii Europene, relateaza Reuters.Citește și: Sondaj CURS - Cum stau partidele cu o luna…

- Cei 27 i-au acordat timp pana la 31 octombrie sa ajunga la un compromis cu Partidul Laburist si sa i se adopte planul cu privire la iesirea din UE, pe care deputatii l-au respins in trei randuri.”Acest lucru nu sta in obiceiul politicii britanice (...). Sa se ajunga la un acord nu va fi…