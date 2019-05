Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial! Dupa o dezbatere maraton de sase ore intre liderii UE, acestia i-au oferit premierului britanic Theresa May o amanare mai lunga decat cea pana pe 30 iunie ceruta de aceasta, noua data fiind pe 31 octombrie

- Economia britanica risca un serios șoc in caz de Brexit fara acord, un scenariu care ar atrage poternice perturbari comerciale și o scadere semnificativa a produsului intern brut (PIB), avertizeaza marți Fondul Monetar Internațional, potrivit La Libre, citat de Rador.

- Liderul laburist britanic Jeremy Corbyn se deplaseaza joi la Bruxelles pentru a analiza un plan ''alternativ'' privind Brexit-ul cu liderii Uniunii Europene, printre care negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a anuntat joi dimineata Partidul Laburist, intr-o declaratie…

- Angela Merkel a declarat marti ca vrea "sa se bata pâna la capat" pentru a obtine un acord de iesire ordonata a Regatului Unit din Uniunea Europeana, în ciuda impasului actual, potrivit La Libre, citat de Rador."Ma voi bate pâna la capat înaintea datei…

- Parlamentul Regatului Unit a respins marti seara, prin vot, ultima versiune de acord privind Brexit-ul sustinuta de guvernul de la Londra, transmite Reuters. Pentru acord - modificat fata de versiunea din noiembrie anul trecut si respinsa deja in ianuarie - au votat 242 de parlamentari,…

- Cel putin 70 de parlamentari din Partidul Laburist britanic, de opozitie, se opun organizarii unui al doilea referendum privind Brexit-ul, a declarat duminica parlamentara laburista Caroline Flint, informeaza Reuters. La inceputul acestei saptamani, Partidul Laburist a anuntat ca ar sustine organizarea…

- Premierul britanic Theresa May va propune marti in mod oficial Cabinetului sau sa excluda un Brexit fara acord, intr-o tentativa de a evita o rebeliune a parlamentarilor care ameninta sa preia controlul asupra procesului de „divort”, scrie cotidianul The Sun, preluat de Reuters. După…

- David Lidington a avut, se pare, in capitala belgiana o intalnire cu fostul presedinte al Consiliului european, Herman Van Rompuy, potrivit Sky News. Conform media, dna May l-ar considera pe crestin-democratul belgian o personalitate in stare sa apropie pozitiile britanice si europene pentru iesirea…