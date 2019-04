BREXIT. Theresa May vede un compromis între GUVERN şi OPOZIŢIE Deputatii britanici au respins de trei ori acordul de retragere negociat de Londra si Bruxelles si "nu imi imaginez ca il vor aproba in actuala stare a lucrurilor", a subliniat sefa executivului britanic. "Exista multe lucruri asupra carora eu sunt in dezacord cu Partidul Laburist, dar in privinta Brexitului cred ca exista anumite puncte asupra carora ne putem pune de acord. Iata de ce cautam noi metode, o noua abordare, pentru a ajunge la un acord in parlament, iar acest lucru implica discutii transpartinice", a declarat Theresa May. Anterior, deputata laburista Rebecca Long-Bailey… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

