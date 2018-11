Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May se va deplasa miercuri dupa-amiaza la Bruxelles pentru discutii cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, despre 'viitoarea relatie' intre Regatul Unit si UE, a anuntat marti Downing Street, potrivit Reuters si AFP. Theresa May si Jean-Claude Juncker…

- Premierul britanic Theresa May și Uniunea Europeana pun in scena un acord de Brexit care va condamna Regatul Unit la statutul de colonie, a declarat marți fostul ministru de externe de la Londra, Boris Johnson, potrivit Reuters.

- Donald tusk, presedintele Consiliului European, susține ca 'Vom incerca in octombrie (...) si cred ca sunt sanse sa avem un acord pana la sfarsitul anului', a spus Tusk in marja unei conferinte la Cracovia. La randul sau, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, s-a aratat neobisnuit…

- Potrivit cancelariei premierului britanic, cei doi au discutat despre intentia de a realiza un acord economic "mare si ambitios" dupa retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Presedintele si prim-ministrul "au cazut de acord ca Brexit-ul ofera o ocazie minunata"…

- Uniunea Europeana trebuie sa dea dovada de o oarecare flexibilitate in negocierile cu privire la Brexit in masura in care si Marea Britanie a facut acest lucru, pentru a se putea ajunge la un acord convenabil pentru amandoua partile, sustine premierul britanic Theresa May intr-un articol publicat…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a atras atentia din nou, joi, Uniunii Europene ca Marea Britanie nu va plati toata factura iesirii din blocul comunitar in absenta unui acord privind Brexit-ul. Una dintre consecintele unui astfel de scenariu este ca, "evident", "nu vom plati…

- Uniunea Europeana nu va reconsidera parti ale acordului cu Marea Britanie privind iesirea tarii din Uniunea Europeana care au fost deja convenite, asa cum este cazul 'facturii divortului' pe care Londra trebuie sa o plateasca, a declarat joi purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis…

Marea Britanie nu poate sa fie doar in "unele parti" din piata unica dupa iesirea sa din Uniunea Europeana in 2019, a atras atentia miercuri presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker