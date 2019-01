Stiri pe aceeasi tema

- Hunt a spus ca, in cazul in care acordul sufera o infrangere in parlament, exista o mare probabilitate a unei ''paralizii a Brexit-ului'' care ar putea duce la stoparea preconizatei retrageri a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar.El a adaugat ca parlamentul…

- Brexit-ul ar putea sa nu aiba loc daca acordul de retragere convenit de premierul britanic Theresa May si Uniunea Europeana este respins saptamana viitoare de parlamentul de la Londra, a declarat vineri secretarul de stat britanic pentru afaceri externe si Commonwealth, Jeremy Hunt, potrivit Reuters.…

- Votul in parlamentul de la Londra asupra acordului privind Brexitul va avea loc marti, 15 ianuarie, a anuntat luni postul BBC, citand surse guvernamentale britanice. Pentru a evita o înfrângere în legislativ, premierul britanic Theresa May a fost nevoit, la 10 decembrie, să reprogrameze…

- Una dintre marile temeri privind Brexit-ul este ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va insemna restabilirea unei frontiere "dure" intre provincia britanica Irlanda de Nord si Republica Irlanda vecina, membra a UE. Intentia este de a pastra acordul de pace din 1998, care a pus capat…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Premierul britanic Theresa May prezinta miercuri cabinetului sau un acord indelung negociat cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul, in ceea ce ar putea fi un moment definitoriu pentru mandatul sau, dar si pentru iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar, noteaza…

- Londra ar putea solicita o scurta extindere a perioadei de tranzitie post-Brexit pentru a facilita iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a anuntat luni premierul britanic Theresa May, citat de Reuters.''Exista unele circumstante limitate in care…