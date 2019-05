Brexit: Theresa May va cere parlamentarilor un vot pentru un nou referendum

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Scotiei, Nicola Sturgeon, a declarat ca tara sa trebuie sa organizeze un nou referendum privind independenta fata de Regatul Unit, inaintea alegerilor parlamentare din mai 2021. "O alegere între Brexit şi viitorul Scoţiei ca naţiune europeană independentă trebuie…

- "Vad deja tentative de influentare, prin manipulari, a alegerilor pentru Parlamentul European. Vin din multe directii, nu numai din afara UE", a sustinut Juncker, intr-un interviu difuzat vineri de grupul media german Funke.Potrivit sefului Comisiei Europene, exista "state in interiorul…

- (corespondenta din Strasbourg) Dupa o noapte furtunoasa, marcata de dezbateri aprinse și de presiuni exercitate de unii lideri europeni in frunte cu președintele Franței, privind durata și condițiile in care sa se aprobe o noua amanare a plecarii Regatului Unit din UE, Theresa May a obținut inca 6 luni…

- "Presedintele Romaniei a sustinut acordarea prelungirii suplimentare pentru a permite ratificarea acordului in Parlamentul britanic din perspectiva necesitatii de a avea o retragere ordonata, care sa asigure certitudine pentru cetatenii europeni din Regatul Unit si pentru cei britanici din UE, dar…

- Comisia Europeana a incheiat pregatirile pentru situatia 'din ce in ce mai probabila' a unui Brexit fara acord, la 12 aprilie, a anuntat luni Bruxellesul intr-un comunicat de presa. In cazul unui scenariu fara acord, Regatul Unit va deveni o tara terta si nu i se va aplica nicio masura tranzitorie.…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri urmareste permanent evolutiile legate de procesul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, cu scopul de a pregati mediul de afaceri pentru orice posibil scenariu care s-ar putea concretiza in perioada urmatoare, se…

- Parlamentul britanic a respins, marti seara, prin vot, ultima versiune de acord privind Brexit-ul sustinuta de guvernul de la Londra. Premierul Theresa May si-a exprimat regretul fata de rezultat și a precizat ca e posibil sa convoace un nou referendum pe tema Brexit. Acordul revizuit pentru Brexit,…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, afirma ca Marea Britanie va fi nevoita sa participe la alegerile europarlamentare în cazul în care procesul de retragere din Uniunea Europeana nu se încheie înainte de scrutinul programat sa se desfașoare în perioada…