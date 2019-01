Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Theresa May, urmeaza sa detalieze luni in fata deputatilor un nou plan pentru Brexit dupa respingerea masiva, pe 15 ianuarie, de catre deputati, a acordului pe care l-a incheiat cu Bruxellesul la sfarsitul lui 2018. Sefa cabinetului de la Londra s-a angajat in negocieri cu opozitia…

- Premierul britanic Theresa May va avea o discuție telefonica cu miniștrii Cabinetului sau, duminica, cu o zi înainte de a merge din nou în Parlament pentru a-și anunța noua abordare pentru Brexit, afirma o sursa guvernamentala, citata de Reuters.Theresa May va avea o teleconferința duminica…

- Duminica, presa a informat ca unii deputati intentioneaza sa depuna amendamente legate de functionarea Camerei Comunelor pentru a impiedica planurile premierului Theresa May in ce priveste iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. "Poporul britanic a votat pentru a parasi Uniunea Europeana…

- Premierul britanic Theresa May a indemnat parlamentarii de la Londra sa "lase deoparte interesul propriu" si sa "conlucreze in mod constructiv" la gasirea unei cai de realizare a procesului de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul postului BBC News.

- Parlamentarii britanici au respins masiv marti seara acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul, intr-un vot crucial privind viitorul Regatului Unit, cu doua luni si jumatate inainte de data prevazuta pentru iesirea din Uniunea Europeana, relateaza agentiile…

- Parlamentarii britanici au respins masiv marti seara acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul. Opozitia laburista a anuntat imediat ca introduce o motiune de...

- Partidul nord-irlandez care sustine in Parlamentul de la Londra guvernului premierului Theresa May va vota impotriva acordului de divort cu UE convenit de sefa guvernului cu Bruxellesul in votul-cheie de saptamana viitoare, a declarat marti seara unul dintre parlamentarii sai, relateaza Reuters, potrivit…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a adresat duminica natiunii o scrisoare în care se angajeaza sa lucreze "trup si suflet" pentru acordul sau privind Brexit, odata ce documentul va fi aprobat de liderii Uniunii Europene în acest